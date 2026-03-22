〈「娘に限ってみだらがましいことが…」高級官僚の娘（23）が失踪→100km以上離れた場所で発見…一緒にいた“男の正体”「東大卒のスーパーエリート」「妻子ある身」《塩原事件》〉から続く

いまから118年前。1908年3月に起きた「心中未遂」は、連日新聞にセンセーショナルに報じられて時代を画す一大スキャンダルになった。

【実際の写真】「目が大きく鼻筋の通った」などと報じられた「明子」の姿や、相手男性の似顔絵など、この記事の写真をすべて見る

その後、男性は作家・森田草平となり、女性は日本の女性解放運動の“旗手”平塚らいてう（雷鳥）となるが、なぜそれほどの騒ぎになったのか。事件の真相は？ 当時の新聞記事は見出しはそのまま、本文は現代文に書き換え、適宜要約する。文中いまは使われない差別語、不快用語が登場するほか、敬称は省略する。（全4回の3回目／続きを読む）



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妻子持ちのうえ、下宿の娘とも…

1908年3月21日、平塚明(はる)（当時23）が家出をした。高級官僚である平塚定二郎の娘で、通称「明子」（この記事でもそう表記する）と呼ばれた“令嬢”の行方をめぐっては、結婚を嫌がって家出したのではないか、身投げをするのではないかなど、さまざまな情報が流れた。だが、3月24日に明子が妻子ある文学士・森田草平（本名：森田米松。当時27）と一緒にいるところを塩原で発見、保護されると、たちまち報道のトーンは一変する。

3月26日付も各紙は記事に力を入れた。特に東京朝日新聞（以下、東朝）は社会面の大半をつぶして「戀（恋）の犠牲(いけにえ) 嗚呼 新時代の青年 男も學者女も學者 學問の行止(いきどまり)が情死」の見出しで各方面に取材した結果を紙面化した。

明子は昨夜（25日夜）出迎えの人とともに帰京したはずだが、草平は昨夜塩原の旅館にいたとしたうえで、草平の経歴から書き進めている。

〈 森田文学士の素性 森田草平氏は岐阜の生まれで中学校卒業後、金沢の旧制第四高校（現金沢大）に入学。その前に郷里で現在28歳の女性と関係ができた。四高を落第して一高に入学した後も関係は続き、2人の間には一男一女があったが、女児は昨年死亡。帝大（東京帝大＝現東大）卒業前から現在に至るまで、本郷区丸山福山町4番地に下宿しているが、そこは樋口一葉が亡くなった家だった。草平氏はその下宿の娘とも関係ができたが、その後、手を切り、妻子を呼び迎えた。 浪漫的の森田 草平氏は才子で学業は衆に秀で、夏目（漱石）、上田（敏）両講師にも愛されていた。一見粘着質なようだが、その実、非常に神経質で常に西洋文学を愛読。特にダンヌンツィオ（※）の諸作を熱愛した。特に最も好んだのは「死の勝利」という近代的香気の高い小説だった。長年氏を教えたある大学教授いわく「常に憂鬱で厭世的思想を持ち、時々常軌を逸するようなこともあるが、馬鹿馬鹿しいほど世情に通じないわけでもない。一言で言えばロマンチストだ」。平常は沈黙し、哲学上の思索にふけるのを唯一の楽しみとしているという。 ※ダンヌンツィオ＝イタリアの作家・政治家〉

ロマンチストで思い込みが激しく、女にだらしがない。そんな青年の姿が浮かぶ。伊藤整『日本文壇史12』は「揺れ動く、不安定な、暗い気持ちを持った青年であった」とする。このころ東京帝大では、のちに作家となる漱石と詩人で訳詩集『海潮音』で知られる上田敏が講師をしていた（漱石は一高講師と兼任）。一方の明子は--。

結婚を勧められ「私は一生独身で暮らします」

〈 男を翻弄する明子 女子大学同窓生の言うところを聞けば、明子はたばこを吸うなど、なかなかの莫連者(ばくれんもの)（＝すれっからし）のようだが、実はそうでなく、男勝りの女丈夫（＝タフでパワフルな女性）のようだ。母親から結婚を勧められた時、「私は一生独身で暮らします。私の夫はすなわち文学です」と答えた。 彼女をよく知る某女性詩人の話によれば、明子の思想は全く西洋流で、男性をあくまで自分に引き付け、とうとう傍まで来ると突き放すことを最大の快感と思っているぐらいだから、男に誘われて動くようなことは断じてないだろう。いかにも明子はロシア文学を愛読し、ツルゲーネフの諸作などは一通りそろえて机の上から離さないという。〉

なぜ心中を図ったのか？

こちらは必要以上に胸を張って生きていこうとする強い意志を感じる。東朝の記事はそんな2人の関係と「心中行」の動機の推測に及ぶ。

〈 米松と明子の関係 だいぶ前から関係があるように言われているが、草平が明子を知ったのは昨年（1907年）6月、麹町区（現千代田区）九段坂下の成美女学校で金葉会が開かれた時らしく、その後も顔は知っているが、言葉を交わしたことはなく、名前さえ知らずに「めいこ、めいこ」と呼んでいたほど。先月（2月）ごろから親しくなって口をきくようになった。しかし、いつどのように相思相愛の関係に至ったのか、あるいはそうではないのか、友人たちの間で推測はあるが……。〉

2人の接触について、これまでの報道だけでは不明確だ。『日本文壇史12』によると、草平は東京帝大在学中から夏目漱石に師事し、漱石が関係する会合に顔を出していた。卒業後、博文館などへの就職を目指したが失敗。漱石の口利きもあって仏教系中学の教師に。

同じころ、九段にあったキリスト教の成美女学校に勤めていた生田長江から「女学生向けの文学講座を開くので一緒に講師を」という話が来た。「閨秀大学講座」（「閨秀文学会」とも）と名づけられ、同女学校の始業前に毎日1時間開かれた会の講師は、2人のほか与謝野晶子（歌人）、馬場孤蝶（評論家）ら豪華な顔ぶれ。

当初は満員だったが、しばらくするとガラガラになり、毎週金曜開催の「金葉会」に衣替え。その間、一貫して出席していたわずかな女性のうちの2人がのちの女性活動家・山川菊栄と平塚明子だった。

「なぜか毎日のように遅刻してくるのと、とりわけ気品の高い美しい容姿、ごく地味ではあるが上等な服装、他の人々に比べて鶏群の一鶴（凡人の中に1人だけ傑物がいる）とも言いたいような、際立って貴族的な、誇りの高い感じで人目を引く人がいた」「それは平塚さんといって、日本女子大の卒業生で、年も学力も自分たちよりはるか上で先生格の先輩だということだった」＝山川菊栄『生の勝利八十五年』（「婦人公論」1971年8月号所収）。

この会を通じて明子と草平は、明子が書いた小説をきっかけに親交を深めていった。『平塚らいてう 愛と反逆の青春』と佐々木英昭『「新しい女」の到来 平塚らいてうと漱石』は2人の接触を細かく追っているが、一言で言えば文学的、観念的だ。3月26日付東朝の記事は「事件」に接近していく。

漱石もさじを投げた？

〈 森田、妻を棄つ（＝捨てる） 森田が21日に出発する3日前、妻と離婚の約束をし、20日の夜は打ちしおれた顔で妻と水盃(みずさかずき)を交わしたというから、死を覚悟していたのではないか。しかし、離縁が明子を熱愛したためとは断定し難い。両人の自殺の動機は各氏の談話からほぼ推察できるのではないか。〉

記事はこう書いて、まず与謝野晶子の談話を掲げる。晶子は明子が家出の5日前に訪ねてきて小説の梗概を話したと言い、「おそらく自身の境遇、思想、感情を説明したのではあるまいか」と語る。だが、それは女に付きまとわれた男の妄想をつづった内容で「心中行」の動機には直接結びつかない。次いで登場するのは夏目漱石だ。記事は「長年森田を教え、森田も恩師と仰ぐ夏目氏は記者に語っていわく……」と次のように漱石の言葉を記す。

〈 狂言といううわさもあるが、それは信じられない。細君を離別したとすれば、友人なり誰なりが明子の親に結婚を申し込めばおそらく話が成立するだろうから、あえて狂言をする必要はない。森田はいつも厭世的なことばかり言っているが、家出の5日前、私のところへ来て、衣食の資（生活費）が得られるよう懇々と頼んでいったので、私もそのつもりで準備していた。してみると、自死の決心があったようにも思われないが、一方、あんな深山に入った点から見ると、やはり死ぬ気があったようだ。 新時代の青年の頭は複雑で、朝変暮改。ちょっと想像することができない。当人に会って聞かなければ、友人にも私にも真意は決して分かるものでない。今回の件の批評？ それは区々として（まちまちで）一定しないだろう。2人を子に持った古い頭の親と、教えた師匠と交わっている友人と、若い新思想を持った青年と、それぞれ見方が違うはずだ。〉

「主人（漱石）は火箸をもって火鉢の灰に2本の水平線と2本の垂直線を描いて観察者の位置、感情、思想がそれぞれ違うことを示した」と記事は書く。この段階ではこれが漱石の本音であり、さじを投げる心境だったのだろうが、草平との関係を考えれば、もっと事情を知っていたはずだ。この東朝の大きな記事の「ネタ元」でもあったのではないか。

森田が漱石に宛てた“遺書”

東朝の記事には「森田文学士が22日、宇都宮から恩師に宛てたる遺書」の写真が添えられている。恩師とは漱石のことで、この写真も漱石が東朝に提供したのだろう。漱石は「事件」の前年の1907（明治40）年、一高・東大の講師から転身して東朝に入社。同紙に小説を連載していた。遺書の内容は--。

〈 誰か芸術を以て真を求むるといふ(う)、芸術は徹頭徹尾自ら欺くものなり、衷心不安に堪へ（耐え）ざるものが自他を欺きて虚栄に生きむ(ん)とするストラツグル（＝闘争）に過ぎず。何故に自己の思想を他に伝ふ（る）の必要ありや。先生の前に金を借りに行く時余は弱者也。此言を為す時余は強者也。〉

鋭敏な頭脳に屈折したエリート意識とでもいうのか。これに女好きが加われば……。要するに「面倒くさい男」だろう。

一方、同じ3月26日付でも萬朝報と二六新聞（以下、二六）は相変わらずシビアで、萬朝報は明子の父・定二郎を訪問。いろいろ聞きただしている。定二郎は明子がいつ帰ってくるか分からないとしたうえで、二六が書いた「平塚家の不和」を強く否定。こう語っている。

「男女の関係は不安」「応じるくらいなら死んでもいい」

〈 実は明子が家出する前、日記その他の物を友人である木村政子方へ人をもって届けたことが分かったものですから、木村方へ行って調べてみました。すると、森田へ送った手紙や原稿などがありまして、2人の間に関係があることを知りました。文中には「男女の関係、いわゆる愛は不安なもので、どんなに申し込まれても承知したという答えはできない。応じるくらいなら死んでもいい。どんな惨めな殺され方でも甘んじて受ける」などとありました。そのことから察しても情交はなかったのだろうと思われます。それを早く公にすべきでしたが、前途有為の森田文学士を傷つけるだけでなく、私ども一家の不名誉になりますから秘密にしていました。 それによって思いますのは、2人が手に手をとって情死（心中）行に至ったのは、森田の方では妻子さえ顧みないほど熱狂して恋慕したからには死を覚悟して口説き、明子の方もまた、森田の意に応じるくらいなら死んだ方がましだとの覚悟がありましたから、互いに死が衝突してあんなことになったのでしょう。〉

木村政子は女子大時代の同級生で親友。25日付東朝の記事にあった、明子が手紙を送った相手「友人某」は彼女のこと。その手紙の内容を載せたのは翌3月27日付の時事だった。

〈拝啓 我が最後の筆跡に候 学校に行きませんと申せしは実は死すとの事に候 願（わ）くは君と共なるざるを許せ、君は知り玉ふべし 余は決して恋の為め人の為めに死するものにあらず 自己を貫かんが為めなり 自己のシステムを全うせんが為めなり 孤独の旅路なり 天下、余を知るものは君一人なり 余が二十年の生涯は勝利なり 君安んぜよ 而(しこう)して万事を許せ さらば



明子 四十一年三月廿（二十）一日 木村政子様 （原文のまま）〉

自宅の書き置きとも通じる内容だ。時事の記事全体の見出しは「明子と語る」。26日に帰宅した明子に記者は面会を求めた。

〈 別室に引きこもり中というが、束髪に被布（着物の上に着る羽織）姿で出てきて静かに記者に一礼し、少しも動じた色がなかった。記者の「自己を貫かんが為なりの真意は？」との問いに答えて、「私は何とでもご推諒（＝推しはかり理解する）に任せます。実際、自己を貫くためです。私の真意は木村さん以外の方には到底ご了解くださることはできません。どれほどお尋ねくだされても、私は木村さんに訴えた意中のほかに所存はありません」とのことだった。〉

事件の後であっても依然として意思の強さを失っていない。同じ日付の萬朝報にも「禪學令嬢の告白」の記事があるが、記者に対する明子の言葉は時事より一歩踏み込んでいる。

「命を捨てても彼が死ぬのを見届けたい」

〈 私が家出しましたのは、全く自分の精神を貫くためです。先方は私を殺しても我意を張ろうと迫ります。私は自分の主義を曲げないために死ぬのはいといません。もし先方が私を殺せば、刑事上の罪人となって処刑されるのは当然ですが、私は彼が処刑されるぐらいでは満足しません。私は命を捨てても構いませんから、彼の死ぬのを見届けたいと思って家出したのです。 （3月）21日の夜は終列車で西那須野に向かい、翌22日朝、人力車で塩原に向かい、その夜、増田屋に一泊しました。情のために逃げたのではありませんから、宿泊中ははかまも取らず、夜も眠りませんでした。23日の朝、車を雇い、1里（4キロ）足らずも車に乗り、八幡神社前で降り、尾頭峠の山中で死ぬ覚悟で、雪を踏んで山深く分け入った、その道で警官に押さえられました。〉

話を聞いた萬朝報の記者は「どうも要領を得ないことを語って立ち去った」と書いている。さらに同紙は明子の母と一緒に現地に引き取りに行った親戚から定二郎が聞いた話として、明子は「殺してくれ」とたびたび草平に迫ったが、草平は未練があって殺すことができず、自殺する勇気もなく、ただ思案にくれていたと記述。「とにかく、明子は自ら純潔なりと明言している」と書いている。さらに同紙は、木村政子が明子から「焼き捨ててくれ」と頼まれたという草平宛ての手紙の一部を載せている。

〈 先生と私とはどこ迄も二個の存在に候 頭も相反せる方向に走れば 心臓も全くいれ違(ちがい)に打つものなるべく候 あゝ 誰でもいゝ 私の骨まで髄迄刺し通すや(よ)うな方はあるまいか 先生には私を殺して後世生(き)てみてあらんと仰せられ候 もし私も先生を殺して骨肉を食み夜陰に血潮をすゝりて唇を染めんを願ふ(う)ものとせばいかにし給ふ 余すところは格闘のみ 肉と肉との力によるよりほかなく候 御願いたしますから私を先生が虐殺なさる処を見せてくだされなければ 私は不安心でなりません 今迄私の眼にふれたこと 私に仰有つた(おっしゃったお言葉 なさつて下すつたこと 先生に関する私のメモリーの総(すべ)てをお消しにならなければ駄目です 其(そ)んな事は何んでもいゝ 私の額に鉈(なた)を加へ(え)て見せてください （原文のまま）〉

萬朝報の記事は「どうもこの文を見るも、明子はいかにも常識を失っているようだ」としているが、確かに何かに取りつかれた感じがあり、「一風変わりたる令嬢なりき」と3月25日付報知が書いたのも不思議はなさそうだ。

一方の草平については翌3月28日付萬朝報が「欠落（駆け落ち）文學士を訪(と)ふ」でインタビュー記事を載せた。（つづく）

〈「私を殺すことができますか？」「殺します」妻子持ちエリート作家と心中未遂→大炎上→“歴史に残る”重要人物に…塩原事件の“知られざる真相”〉へ続く

（小池 新）