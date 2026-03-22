紫 今、2026年秋に東名阪ワンマンツアー開催決定
紫 今が、2026年9月より東名阪ワンマンツアーを開催することを発表した。
本情報は、3月21日に大阪Yogibo META VALLEYにて開催された2マンツアー初日＜MULASAKI IMA presents. “MICELLE”＞にてアナウンスされた。
2026年3月に開催したワンマンツアー＜Mulasaki Ima LIVE 2025 eMulsion＞より、大阪・名古屋は規模を拡大し開催することとなる。 また、3月21日21時より、ローソンチケットにて「MULASAKI IMA presents. 【MICELLE】」来場者の先行受付もスタートしている。
なお紫 今は、4月7日より放送開始するTVアニメ『左ききのエレン』のエンディングテーマである「New Walk」のリリースを控えており、＜CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026＞4月5日公演への出演も決定している。
◾️＜Mulasaki Ima ONE MAN TOUR 2026＞
2026年
9月26日（土）大阪・Yogibo META VALLEY
OPEN 17:00 / START 18:00
9月27日（日）愛知・NAGOYA JAMMIN’
OPEN 16:15 / START 17:00
10月5日（土）東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO
OPEN 17:00 / START 18:00
＜チケット価格＞
オールスタンディング：\5,500
※消費税込
※ドリンク代別
※未就学児入場不可
＜2MAN TOUR「MULASAKI IMA presents.【MICELLE】」来場者先行＞
受付期間：3月21日（土）21:00〜3月31日（火）23:59
※「MULASAKI IMA presents.【MICELLE】」に来場された方全員対象
※お一人様4枚まで申し込み可
◾️ライブ出演情報
◆＜CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026＞
出演日程：2026年4月5日（日）神奈川・Kアリーナ横浜
◆＜18th Seoul Jazz Festival 2026＞
開催日：5月24日（日）韓国OLYMPIC PARK
出演：紫 今
◾️＜MULASAKI IMA presents. “MICELLE”＞
2026年
◆大阪公演
開催日：3月21日（土）Yogibo META VALLEY
開場/開演：17:00/18:00
出演：紫 今・Lavt
◆名古屋公演
開催日：3月22日（日）ell.FITS ALL
開場/開演：17:30/18:00
出演：紫 今・Dannie May
◆東京公演
開催日：3月29日（日）渋谷CLUB QUATTRO
開場/開演：17:00/18:00
出演：紫 今・TOOBOE
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