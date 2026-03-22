◾️＜Mulasaki Ima ONE MAN TOUR 2026＞

2026年

9月26日（土）大阪・Yogibo META VALLEY

OPEN 17:00 / START 18:00

9月27日（日）愛知・NAGOYA JAMMIN’

OPEN 16:15 / START 17:00

10月5日（土）東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

OPEN 17:00 / START 18:00

＜チケット価格＞

オールスタンディング：\5,500

※消費税込

※ドリンク代別

※未就学児入場不可

＜2MAN TOUR「MULASAKI IMA presents.【MICELLE】」来場者先行＞

受付期間：3月21日（土）21:00〜3月31日（火）23:59

※「MULASAKI IMA presents.【MICELLE】」に来場された方全員対象

※お一人様4枚まで申し込み可