〈「私を虐殺なさるところを見せて」東大卒“スーパーエリート”作家と“勝気”美人令嬢（23）が失踪→大バッシング…2人が姿を消した“複雑な事情”〉から続く

いまから118年前。1908年3月に起きた「心中未遂」は、当時連日新聞にセンセーショナルに報じられ時代を画す一大スキャンダルになった。

【実際の写真】平塚明子（らいてう）との「心中未遂」が報じられた男性。当時新聞で大きく取り上げられた

その後、男性は著名な作家・森田草平となり、女性は日本の女性解放運動の「旗手」平塚らいてう（雷鳥）となるが、なぜそれほどの騒ぎになったのか。事件の真相は？ 当時の新聞記事は見出しはそのまま、本文は現代文に書き換え、適宜要約する。文中いまは使われない差別語、不快用語が登場するほか、敬称は省略する。（全4回の4回目／はじめから読む）



平塚らいてうと森田草平（「週刊日録20世紀」より）

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「死を決した原因は？」

平塚明子(はるこ)（本名は明。当時23）との心中未遂の末、塩原から帰った森田草平（本名：森田米松。当時27）は恩師の夏目漱石宅に駆け込み、“保護”されていた。3月28日付萬朝報(よろずちょうほう)が「欠落（駆け落ち）文學士を訪(と)ふ」でインタビュー記事を載せた。

〈 玄関先で待たされること20分余り、やっと応接室に通され、やがて悄然として歩み出たその人を見ると、色青ざめてやつれた顔に金縁の眼鏡がきらめくのがことさら目立つような気がした。記者はまず「塩原まで死にに行ったのはどんなお考えから？」と聞けば、「それは申し上げかねます」と言う。 いろいろ聞くうちに「すべて世間の批評というものは、本人の意見を参考にしないものであります。また、それが当然であります。今度のようなことをしでかしたからには、皆さんからどんな批評を受けても致し方ありません。非難はもとより覚悟のうえですが、よく私を理解して下すったうえでの非難ならば、同じ非難を受けながらもうれしいと思います。既に世間から葬られた私がいまさら自分を弁護する権利も必要もありませんが、みだりに私の心事（＝心配ごと）に立ち入って解釈されては迷惑です。きょう御社の新聞に出た記事も見ましたが、明子は実際、あれくらいのことを言いかねない婦人です。おそらく、あれ以上のことを言い得る婦人であります。自分の所業に対して世間へ弁解の必要があるような、そんなくだらない婦人ではないということはあくまで信じております」と気炎を吐いた。 「それでは、死を決した原因は？」と聞けば、「2人の性格から出たのであります」と答える。「その性格は？」と聞けば、「ご判断に任せるよりほかはありません」と答えるのみで、それ以上は語らず。「今後どうする考えか」と意向を探れば、「死ぬことは思いとどまりました。これから社会と奮闘する覚悟です」と言う。「明子との関係は？」と駄目を押せば、「人間の頭は刻一刻と変化していくから、その時になってみなければ、いまから断言はできません」と言う。なるほど、これが自然の成り行きに任せる、いわゆる自然主義だろうかと、このうえ追及しても無駄と思ったので、そこそこに辞して帰った。〉

それこそ自然主義の勝手な解釈だろう。そして萬朝報は6日間連続報道の締めくくりの3月29日付の「小説以上の事實（実） 禪學令嬢事件の眞（真）相」で一連の経過を説明したうえ、大胆に「事件」を総括した。

「私を殺すことができますか」「確かに殺します」

〈 明子の性格は外国文学などを読みふけった結果、常識では想像できないほど空想的になり、かつ自尊心の強いことは驚くべきで、男を眼下に見下し、翻弄することに強い興味を持つという女。森田が愛を求めてきたのを見て、これを翻弄して強い自我を満足させようとした。 森田に答えていわく「私はあなたを愛することは到底できません。愛は自我を捨てねばできぬことです。2つの自我が1つになることです。私は生きている限りは、この自我を何びとにも捧げることはできません。生きている限り、あなたと私は別々の個人です」 森田はこれを聞くや、「生きている限り、愛することができぬとおっしゃるなら、死んでください」と言う。 明子「一緒に死ねば、やっぱり私の自我は捨てられます。しかし、殺されるのは別問題です。殺されるということは私の自我に何らの影響を与えません。あなたははたして私を殺すことができますか。殺して私が息を引き取る間際に『愛します』という一言を発するかどうかをお試しになるのもいいでしょう」。 森田「私はあなたを殺すことができないような薄弱な男じゃありません。確かに殺します。そして、あなたの最期の言葉を聞こうという好奇心を持っています」。 こうなってはもはや恋愛も何もあったものではない。いずれが自我の満足を得るか、勝つか負けるかという意地になり、両人とも意を決して家出した。さていよいよ2人一緒に行方も知れず出掛け、どこで死んでもいいとなれば、森田は未練があって明子を殺す勇気を失う。そうは言ってもいまさら一歩も退くこともできず、このうえは境遇の力を借りて女を殺し、自分も死のうと決心。それで明子とともに山深く分け入ったのだ。 森田は普段ダンヌンツィオの『死の勝利』を愛読。男女が互いに自我を張り合い、ついに男は女を山中に導き、絶壁から蹴り落としたが、女はツタに身を絡まれて引っ掛かり、「助けてくれ」と誇りを失った叫びを発したのを男が聞いて「ああ、ついに我勝てり」と笑って自分も谷に飛び込んで死ぬという結末を非常に気に入っていたので、彼はその「死の勝利」を再現しようとしたようだ。 さて、保護された後の2人の言行はどうかというと、森田は「自分は新しい生命を得た。今後はすべて芸術に身を捧げたい」と言う。明子は連れ帰られる途中から、森田に同情を表わすような態度を見せていたが、複雑な性格だから、その底には、森田のために社会から葬られたことを恨み、永久に森田の胸に自分の名前を刻んで煩悶させようと思っているようだ。〉

漱石は「2人がやってきたことは恋愛ではない」と…

かなりうまくできた「謎解き」で、『「新しい女」の到来 平塚らいてうと漱石』も、森田草平の『漱石先生と私 下』（1948年）の中で、草平から「事件」の一部始終を聞いた漱石が「2人がやってきたことは恋愛ではない」「それは智的闘争（インテレクチュアル・ファイト）にすぎない」と言い切ったことを挙げ、「『万（萬）朝報』の謎解き、決して荒唐なものではない」と“判定”している。

連日の報道合戦で関心が高まり、「事件」の話題は全国に広まった。作家で詩人の生田花世は、徳島県の実家で「事件」を報じた大阪の新聞を見た父親が「東京にはすごい女が登場した」と言ったのを覚えているという（「国文学 解釈と鑑賞」1963年9月号座談会）。

二六新聞（以下、二六）は3月27日の社説「青年男女の思潮」でこの「事件」と、ちょうど同じ時期に起きていた美人写真コンテストで「日本一」になった14歳の市長令嬢が中学を退学させられた「事件」を論じた（「文春オンライン」2024年3月31日配信「美人写真コンテスト事件」を参照）。こうした「不健全な思潮が青年男女に喜ばれるのは社会にも原因があり、そのことを理解しない頑迷な教育者には猛省が必要」などとした。

著名な教育者や作家による論評も新聞、雑誌で相次いだが、百家争鳴。世論は、やはり「いまどきの若い者は……」と嘆き、あきれ、怒る声が主流だったようだ。萬朝報の総括記事と同じ3月29日、二六の1面には「藤村操『オイ森田君 華厳は此方(こっち)だ此方だ』」という説明を付け、学帽制服姿の藤村操の骸骨が呼んでいるをよそに、「はる子」と「森田」が塩原方面に向かう後ろ姿を描いた、やや悪趣味なポンチ絵が載った。

事件をモデルにした小説を発表

「事件」から8カ月余り後の1908年12月4日、東京朝日新聞（以下、東朝）3面に「小説豫（予）告」が載った。「煤煙 文學士 森田草平」。「小説『煤煙』を書かむ(ん)と思ひ(い)立ちてより既に半歳（半年）、其間（その間）余の苦悶は如何にして好く書かむかと云ふ（言う）に非(あら)ずして、如何にして書き得るか、終(つい)に書き得ずしてをはる（終わる）に非ずやと云ふにありき」（原文のまま）と著者の言葉にある。

「事件」をモデルにした『煤煙』は翌1909（明治42）年元日紙面から同紙に掲載され、事件の記憶も新しかったことから読者に好評でヒット作となった。

「事件」後、漱石宅に居候していた草平は「事件」を小説にすることを思い立ち、草平を心配した漱石も「小説を書くより道がない」と応援した。漱石は東朝で『虞美人草』に続いて、「事件」当時は『坑夫』を連載していた。漱石は草平が書き始めていた小説を東朝に売り込み、東朝も「売れる」と見込んだのだろう。平塚家の反対を押し切っての掲載だった。

一方、漱石も1908年9月から東朝に連載中の「三四郎」に登場する里見美禰子に明子の姿を投影したといわれる。草平から明子のことを詳しく聞いた漱石は「そういうのを『アンコンシャス・ヒポクリット（無意識の偽善者）』というのだ。ヒポクリットはいわゆる偽善者ではなく、自分では知らずに別の人間になるという意味だ」と語ったという（『日本文壇史12』）。

草平はこうして作家の道を歩み始めた。では明子は--。

「青鞜社」を仲間と結成

「事件」から3年後の1911（明治44）年9月、「女流文学の発達を図り、自己の解放を企図して組織された進歩的婦人グループ」＝『日本近現代史辞典』）＝である「青鞜社」を仲間と結成。機関誌「青鞜」を創刊、筆名として平塚らいてう（雷鳥）を用いるようになる。

日本の女性解放運動の草分けで、「新しい女」が流行語となり、「元始、女性は実に太陽であった」という明子の発刊の言葉はいまに残る。「女性だけの文芸誌を」と勧めたのも、「青鞜」の名前を考えたのも生田長江(ちょうこう)だったという。

事件後も明子と草平は会っていたが、次第に遠ざかった。明子は『煤煙』での描かれ方に不満があったようだ。「新潮」1910年8月号の「小説に描かれたるモデルの感想」で、明子がモデルの小説中の「朋子」について「実際のあなたがよく現れていると思いますか？」と問われ、「現れていません。本当の私とは違っています。書く人に私という人間がよく分かっていなかったのでしょう」「きのうの私はきょうの私ではない」と答えている。

明子は年下の画家の男性と長く事実婚を続け、彼女が生計を支え続けた。「事件」から7年後の1915年4月、時事新報に「事件」をテーマにした『峠』の連載を始めたが、妊娠のつわりがひどく、中断したまま終わった。

「理想喪失の時代」に

この時期の新聞各紙を見ると、読者を引き付けるための「美人」の写真が目立つ。国内外の女優、芸妓、上流女性……。化粧品の大きな広告も。社会面は男女間の事件・スキャンダルを中心に殺人、強盗など血なまぐさいニュースが多く、家庭欄は「淑女はどうあるべきか」などを取り上げている。日露戦争の「惨勝」から3年。国家の能力を超えた軍費と兵士の損耗で得た勝利の代償は大きく、日本人の間には目的を失った停滞感と無力感、ふわふわした退廃が広がっていた。色川大吉『明治の文化』は「理想喪失の時代」と表現。流行歌の歌詞で「涙」「孤独」「さすらい」が大勢を占めたとしている。

そんな中で起きた最高学府出身の男と、超エリートの令嬢の「心中行」。軽佻浮薄に覆われていた世間がどんなふうに見たのか、想像に難くない。「ほら見てみろ、どんなに学があっても、こんな馬鹿なことをするヤツがいる」「知性や教養がある人間は理屈が多くてうっとうしい」……。そんなところだろう。さまざまな面で新しい動きが起き始めていた一方、それに対する反発も。

明子と草平の言動は観念的で特異だったが、2人の間に性的な関係はなかったとみられ、正確な意味で「心中行」だったのかどうかも疑わしい。それでもメディアと世論の大勢は「鼻もちならない」新しい動き全般に対する不安と違和感を2人に集中してぶつけたように思える。明治の終わり、「大正デモクラシー」までには日韓併合（1910年）や大逆事件（1911年）を経なければならなかった。

【参考文献】

▽小林登美枝『平塚らいてう 愛と反逆の青春』（大月書店、1977年）

▽伊藤整『日本文壇史7 硯友社の時代終る』（講談社、1978年）

▽山本武利『新聞と民衆 日本型新聞の形成過程』（紀伊國屋書店、2005年）

▽伊藤整『日本文壇史12 自然主義の最盛期』（講談社、1971年）

▽森田草平『漱石先生と私 下』（東西出版社、1948年）

▽佐々木英昭『「新しい女」の到来 平塚らいてうと漱石』（名古屋大学出版会、1994年）

▽『日本近現代史辞典』（東洋経済新報社、1978年）

▽色川大吉『明治の文化』（岩波書店、1970年）

（小池 新）