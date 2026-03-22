日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が２２日に放送され、長嶋一茂とお笑いコンビ「かまいたち」の感覚のズレが浮き彫りになった。

同番組は一茂と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、忖度（そんたく）ナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日は東京・二子玉川を訪れた。

“ゲンバ”にほど近い東京・大田区の田園調布で生まれ育った一茂は「二子玉川に最初に来たのはもう５５年前」とひとこと。再開発が進められ、商業施設が立ち並ぶ街を見渡しながら濱家が「すっかり変わってますね」と語りかけると一茂は「初めて見た」と答えた。

そして周囲を見渡しながら「そこにね、今もあるのかな。『天一』という天ぷら屋があって、そこによく行ってましたよ」と一茂。これに濱家は「一茂さんまでなると天一って天ぷらになるんですね。オレらラーメン。天一と言ったらラーメンです」とラーメンのチェーン店「天下一品」の略称であることを明かした。それでも一茂が「天ぷらでしょ」と言い張ると濱家は「これに関してはズレているのは一茂さん」とズバリ。

一茂が「天一ってラーメン知らねーもん、俺。行かないもん、ラーメン屋さん」と答えると濱家と山内は「ええええ！」と仰天していた。