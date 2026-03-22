ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）は２２日、ＭＣを務める「爆笑問題」太田光、田中裕二が所属する芸能事務所「タイタン」が１８日に公式サイトで「ＳＮＳなどの利用に関するお願い」を発表したことを報じた。

番組では著名人へのネット上での誹謗（ひぼう）中傷問題を特集した。その中でスタジオでタイタンの「最近は、言論を生業とされている比較的著名な方々までもが、平然と当社タレントの名誉などを侵害する発言を繰り返しており、実態としてそれらの発言は当社に対して何らの取材もなされていないものがほとんどであるばかりか、中にはネット上で語られているいわゆる都市伝説のようなものについてまで、あたかも事実であるかのごとく発言されているケースも存在します」など声明の一部を紹介し悪質な誹謗中傷には法的措置の手続きを取ることを表明した。

これを受け、太田は「タイタンに誰か炎上してる人でもいるんでしょうか」と笑わせると田中は「お前だろうがよ！大半はお前だよ」と突っ込んだ。

その上で太田は「みんなそう思うでしょうけれども」とし「僕はタレントとしての立場なんで。タイタンの社長の立場を代弁することになるんですけど、うまく言えるかどうかわかんないですよ」と前置きし「タイタンのうちのカミさん（太田光代氏）で、社長にとってみれば、タイタンの僕に限らず、すべてのタレントっていうのは商品なわけですよね。言い方悪いけど。それをやっぱり誹謗中傷する…彼らの精神的なものが傷つけられるということは、これは営業妨害であるし、それは、自分の事務所としては、表現の自由は、もちろんある上で、それ以上だと事務所が判断したものに関しては、法的措置を取るということだと思います。それが違法であるかどうかは、司法の判断にまた任せるということだと思います」と説明した。

続けて「同時に、僕はカミさんから言われているのは、あなたもそうだからね、と。要するに私たちがこういう態度を取るってことは、あなたも気をつけなさい、と。私も誹謗中傷をしがちだから、と強く釘を刺されております」と明かしていた。