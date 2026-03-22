リバプール戦のマッチデープログラムに登場

イングランド・プレミアリーグ、ブライトンの日本代表MF三笘薫が、クラブ公式のインタビューで、森保ジャパンについて語った。

現地時間3月21日に行われたプレミアリーグ第32節・リバプール戦のマッチデープログラムのインタビューに登場。同31日にウェンブリー・スタジアムで開催されるイングランド戦の注目選手にドイツで奮闘する25歳の名前を挙げた。

3月28日にグラスゴーでスコットランド、同31日にイングランドと対戦することについて「両チームとも、W杯の試合を決め切ることができるような、非常に才能のある選手を多く抱えています。大会直前にそのような選手たちと対戦することは、自分たちがチームとしてどのレベルにあるのかを測るのに役立ちます。また、今回のような会場でアウェイでプレーすることは、私たちにとって非常に貴重な経験になると思います」と心待ちにした。

ウェンブリースタジアムで行われるイングランド戦の注目選手についても言及。「イングランドのファンにはあまり知られていないかもしれない選手としては、マインツの守備的MF、佐野海舟選手を挙げたいです。彼は素晴らしい選手で、注目する価値があります」と答えた。現在ドイツ・ブンデスリーガのマインツで活躍するMF佐野海舟を名指しで称賛した。

2022年のカタールW杯では、日本はグループステージでW杯優勝経験国のドイツ、スペインを撃破。決勝トーナメント1回戦でクロアチアに1-1からのPK戦の末に敗れたものの、ベスト16に進出した。「個人としてもチームとしても、ドイツやスペインを抑えてグループ首位で通過したことは、あのような厳しい抽選の後だっただけにハイライトでした。しかし、最終的には（ラウンド16のクロアチア戦で）PK戦の末に敗退し、現実を突きつけられました。僕もPKを外してしまったので、悔しさもありますが、多くの経験を積めた大会だったと思います」と振り返った。

6月に開幕する北中米W杯ではグループステージでオランダ、チュニジア、欧州プレーオフB（ウクライナ／スウェーデン／ポーランド／アルバニア）の勝者と対戦する。「全く異なるグループで、決して簡単ではないでしょう。技術的に才能があり、フィジカルレベルも高いヨーロッパのチームと対戦することになります。チュニジアはアフリカ予選を首位で通過しており、守備が非常に強いです。どこが勝ってもおかしくないグループだと感じています。ワクワクしていますが、厳しいグループになるでしょう。自分たちの真の実力を示し、1位か2位で突破できるようにしたいです」と語った。

今大会では日本史上初のベスト8以上が期待される。「そう思いたいですが、4年前も間違いなく強かったですし、試合をしてみるまでは確かなことは分かりません。ただ今は強いチームにはなっていると思うので、自信を持って大会に臨めればと思っています」と意気込んだ三笘。イングランド国内で行われる一戦だけに、森保ジャパンとの一戦は注目度が高まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）