RB大宮のMF泉柊椰が磐田戦で2ゴールを決めた

RB大宮アルディージャは3月21日、明治安田J2・J3百年構想リーグの第7節でジュビロ磐田とアウェーで対戦し、4-1で勝利した。

この試合でMF泉柊椰が2ゴールを決めて、開幕から7試合で6ゴールとし、「めっちゃ点取るやん」「余裕すら感じる」など注目を集めている。

現在25歳の泉はびわこ成蹊スポーツ大学からヴィッセル神戸に進み、2023年にプロデビュー。その後はモンテディオ山形を経て、2023年からRB大宮に加入。2025年からは完全移籍に切り替わった。

今季開幕から好調をキープする泉は磐田戦でも躍動した。まずは前半42分にPKをきっちりと決めると、後半16分には左サイドのつなぎから中央に切れ込んで右足シュート。これがゴール左下に決まり、元日本代表GK川島永嗣を破る一撃となった。

開幕から7戦6発とゴール量産体制に入った25歳には「上手い選手しかあそこには決められない！泉柊椰」「半年で2桁ありえるな」「ニアぶち抜き」「ただただ豪快」「めちゃくちゃ活躍してて嬉しい」「めっちゃ点取るやん」「余裕すら感じる」など多くのコメントが寄せられ、熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）