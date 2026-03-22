〈SMAPと番組で共演も「私たち、ここにいるの奇跡じゃない？」16歳でアイドルデビュー→伝説のグループに所属した井上晴美が語る、90年代“あの頃”の芸能界の空気感〉から続く

90年代、抜群のスタイルと明るいキャラクターでドラマ、バラエティー、グラビアと活躍した井上晴美。現在は出身地である熊本に移住し、3人の子供たちと暮らしている。

【画像】スキンヘッドとヌードのグラビアを披露し世間は騒然…「胸に1億円の保険をかけられた」頃の井上晴美さんを見る

「笑っていいとも!」「スーパージョッキー」などバラエティー番組での思い出から、憧れていた松田聖子とのエピソード、世間を騒がせたスキンヘッドでのヌードの裏側、結婚後に長野へ移住した理由まで聞いた。（全3回の2回目／続きを読む）



井上晴美さん 筆者撮影

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バラエティー番組で活躍「熱湯風呂にも入りました」

――「桜っ子クラブさくら組」としてアイドルグループに所属していた井上さんですが、90年代はバラエティー番組にもよく出演されていました。

井上晴美さん（以下、井上） 当時のマネージャーさんが、もともとダチョウ倶楽部さんのマネージャーだったんですよ。だからバラエティー番組にも強くて、いろいろ出演していました。「スーパージョッキー」にも出演していて、熱湯風呂にも入りました。

――バラエティー番組の熱湯風呂は実はぬるかったと言われますが、実際はどうでしたか。

井上 熱かったですよ。ダチョウさんたちが入るよりは、私の時は温度が低かったのかも。ただお風呂から出た時には肌が赤くなるぐらいだから、ぬるくはなかったと思います。

――バラエティー番組で印象深かったことはありますか。

井上 「笑っていいとも!」のレギュラーをやらせてもらってるときに、放送前にリハーサルをするんですけど、その時に雑談をしたり、その時間が楽しかったのは覚えてます。タモリさんは同じ九州出身だから、タモリさんおすすめの東京の豚骨ラーメンの店を教えてもらったりしました。

当時は定時制高校に通っていたから、「いいとも」が午後1時に終わるとそのまま着替えて学校に行ってましたね。クラスメイトに「今日のお前、面白かったぞ」「今日はいけてなかったな」とか上から目線で言われていました(笑)。そういうのも面白かったです。

――タモリさんに加えて、「スーパージョッキー」ではビートたけしさんとも共演されていますが、一番スターだなと思った人は誰ですか？

聖子ちゃんと「写真を撮っておけばよかったな」

井上 タモリさんはテレビで見ていたままの方だし、たけしさんや明石家さんまさんも同じ感想です。スターだなと思ったのはやっぱり（松田）聖子ちゃんですね。

神田正輝さんと連ドラで共演した際に、聖子ちゃんが撮影現場にきて、お会いすることができたんです。神田さんには「私、聖子ちゃんの大ファンなんです」と事前に伝えていたから、少しお話もさせてもらいました。

ただ、私は聖子ちゃんに本当はファンだとは伝えずに普通の顔をして話してました。実際は心臓がバクバク鳴っているんだけど、「へえ」とか全然なんともないですという顔をして（笑）。私がもし聖子ちゃんだったら、変にファンですと言われると嫌だろうなと思ったんです。だから、本当は聖子ちゃんと一緒に写真を撮りたかったんだけど、そこはグッと堪えました。今考えると、写真を撮っておけばよかったなと思うんですけど（苦笑）。

過酷なスケジュールをこなして俳優としても活躍

――井上さんはバラエティー番組以外にも「ナースのお仕事」「お水の花道」などの作品で俳優として活躍していましたし、当時はかなり多忙だったんじゃないですか。

井上 過酷なスケジュールでしたね。よくあのスケジュールでやっていたなと思います。当時は体力もバリバリあったから、寝なくても全然平気でした。病気もしないで、よくやっていたなと思います。家に帰っても一人で寂しいからと、仕事帰りには必ず誰かと合流して遊んでいましたし。

――当時仲良かった芸能人で、今でも仲が良い方っていますか？

井上 この歳になっちゃうと、みんなそれぞれに家庭もあるし、LINEのやり取りくらいはありますけど、なかなか会わないですね。でも、鈴木蘭々だけはテレビ朝日の「湘南女子寮物語」というドラマで一緒に共演してからずっと関係が続いています。

今も東京に行ったら会うんですよ。人生の共通点は少ないんだけど、いつも「蘭々は相変わらずかわいいね」って言ってます。蘭々は全然変わらないから、同世代って絶対思われない。あれは恐ろしいですよね（笑）。あとはお互い歳を重ねてるから「身体つらいね」とか、プライベートな話もしてます。

グラビアアイドルとして人気に…「胸に1億円の保険」

――そして井上さんといえば、グラビアアイドルとしても人気でした。

井上 雑誌の表紙になった時に、当時は電車移動だったから、目の前にいるサラリーマンの読んでいる雑誌に私のグラビアが載っていることがあって「気付かれたくないな」と思っていましたね。あと、読んでいる人が一旦雑誌のページをめくって、また私のグラビアに戻っているのを見て「この人は、私のグラビアでもこの写真が好きなのか」とか観察してました（笑）。

――事務所が井上さんの胸に1億円の保険をかけたことも当時は話題になりましたね。

井上 まだ10代だからよくわかってなかったけれど、私って商品なんだなとは思いました。グラビアについても最初の頃は編集者やカメラマンがやりたいようにこっちを動かすから、すごいハイレグとかもあって。スタイリストさんも含めてみんなグルというか敵に見えた時もありましたね。大人って嫌だなと感じたり。

それがだんだんと自分の考えを言えるようになって、写真集ではカメラマンを変えて、ちょっとかっこいい路線に変えてみたこともあります。ただグラビアの撮影自体は楽しい。ハワイや南国での撮影が多かったんですが、撮影が終わった後のスタッフさんとの食事も楽しかったですね。

篠山紀信撮影のスキンヘッドとヌードで話題に

――1999年には幻冬舎の広告でスキンヘッドとヌードになったことも話題を呼びました。どういった経緯だったんですか。

井上 当時の事務所の社長とのミーティングで出たアイデアで、「坊主ってどう？」と言われたので「いいんじゃない」って。坊主ってプライベートでやると事務所は「ダメです」と止めるじゃないですか？ でも仕事だったら坊主にできるから。私はやっぱり人と違ったこと、変わったことが好きなので。

それで坊主になって、都内で篠山紀信さんに撮影してもらって。広告が出るまでは坊主になったことがバレちゃいけないからとイギリスに行って、そこで写真集の撮影をしました。その後もしばらくイギリスにいましたね。

事務所も私も坊主をやった後のことは考えていなくて。坊主になって日本に戻った後は、本当に仕事が全くなかったです（苦笑）。坊主だとドラマは使いづらいじゃないですか。グラビアも男性は髪の毛が短いとあんまり好きじゃないと言われましたし。

その土地の生活を体感したくて外国に長期滞在

――どのくらいの期間イギリスにいたんですか。

井上 イギリスは観光ビザでいける限界の3か月です。もともとUKロックが好きだったんですよ。当時、私は「Blur」が好きで、ある時、向こうの知り合いが「Blurがミュージックビデオを作っているから行こう」と言ってくれて、撮影現場について行ったり。ボーカルのデーモン・アルバーンと一緒に写真も撮りましたよ。でもその写真どこかに行っちゃったなあ。

――もったいない（笑）。井上さんは交友関係が広そうですよね。

井上 向こうに行ってから友達になるパターンも多いですね。アートをやっている人はヨーロッパに行っちゃうじゃないですか？ そうしたら、その友達を訪ねて行って、その人の家に居候したりしてました。

海外に行くとホテルに泊まるのじゃなく、そうやって人の家に泊まらせてもらって、現地のスーパーに行って食材も買ってと生活を感じたいんですよ。その土地の人がどういう生活をしているか見たい。だから旅行というより、土着に近いというか。その後も仕事をしては、海外に行って長期滞在するという生活をずっとしていました。

海外で知り合った男性と結婚、出産、長野へ移住

――2004年、30歳のときにカナダへ留学します。

井上 カナダには語学留学と称して行きました。ロンドンでもそうだったんですけれど、学生生活をやりきれていないという思いが私のなかにはあって。リュックを背負って、学校に通うというのを、どうしてもやりたかったんです。

――カナダでは後に結婚される男性（現在は離婚）と出会います。ボランティアをされていた方だとか。

井上 NGOですね。学校を作る仕事とか、そういうことがすごく好きな人でした。周りにはそんなことをする人がいなかったので、「そういう仕事があるんだ」って驚いたことを覚えています。

――翌年その男性と結婚し、第一子が生まれたことをきっかけに、パートナーの希望で長野に移住されます。

井上 彼の中では東京からそこまで遠くない場所を選んだつもりだったみたいです。電車だったら東京にも全然通えると思ったみたいで。当時の事務所からは「何考えているの」とは思われてたみたいですけど、私の中でも子供が生まれたら仕事はできないかなというのもあったんです。

それに私自身が田舎で育っているから「東京で子育てって、子供たちはどこで遊べばいいんだろう」という素朴な疑問もあって。電車に揺られて子供たちが通学する姿は想像できないし「東京での子育ては無理だ。やっぱり田舎がいいな」と思っていました。

〈「自宅も両親や友達の家も全壊した」2011年に長野→熊本に移住した井上晴美（51）が語った、熊本地震の被災体験「状況をブログに書いていたら批判されたけど…」〉へ続く

（徳重 龍徳）