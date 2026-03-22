〈スキンヘッドとヌードのグラビアが話題に、胸には1億円の保険をかけられて「私って商品なんだな」井上晴美（51）の波乱万丈人生《現在は熊本で自給自足生活》〉から続く

90年代、抜群のスタイルと明るいキャラクターでドラマ、バラエティー、グラビアと活躍した井上晴美。現在は出身地である熊本に移住し、3人の子供たちと暮らしている。

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第一子出産を機に始めた長野での“自給自足”の生活や、移住後に直面した熊本地震、そして現在取り組む会員制スナック、子ども食堂について聞いた。（全3回の3回目／最初から読む）



井上晴美さん 筆者撮影

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クリエイティブな脳を育む田舎暮らし

――井上さんは第一子出産を機に長野へ引っ越しましたが、長野の都心の方ではないんでしょうか？

井上晴美さん（以下、井上） 田舎ですよ。スーパーもないし、コンビニもない。友達もいないし、話す人もいないので子育てもわからない。でもだんだん慣れてくるんですよね。怖いです、人って（笑）。

東京だと必要のないもの、なくてもいいものに埋もれています。ただ田舎に住むとそれが、断捨離されるんです。東京だといま欲しいものはいま買いに行こうとなるけれど、それはお店が開いてるから。でも田舎はそうじゃないから「じゃあ、何で代用できるかな」とか頭を使うか、もしくは次の日まで待とうとなります。

子育ても同じです。欲しいものは買うよりも作る。例えばおもちゃも手作りです。釣りに行こうとなっても、釣具店がないから「じゃあ、木の棒を探そう」「糸があるじゃん」と言いながら、釣竿を作る。そうすると道具がどうやってできているか子供自身が理解するんですよ。

――食べ物だけでなく、道具やおもちゃも自給自足なんですね。

井上 そうですね。そうやることでクリエイティブな脳になっていく。それが大事だなと思います。買う以外の手段、方法をちゃんと自分で考えて、いろいろ見ながらやっていく。

私は車が壊れた時に、何がどう壊れているか分かりません。だから車のボンネットを開けて、修理できる仕組みが分かる人ってすごいと思うんです。なので例えば家のドアが壊れたとなったら「じゃあドアを作ろう」となります。

――家のドアを作るんですか？

井上 作ります。何でもやってみて、何でも作ってみる。ドアも実際に作りました。古い家に住んでいると床板を全部抜いて、床を張るところからやるので、それで「床ってこうやって張られていたのか」「家はこうやってできているんだ」と分かるんです。なので今では、何か物が壊れた時には便利屋さんに電話をして頼む前に、18歳の長男が「俺、できるよ」とパパッとやってくれたりします。

ある時、息子が通学中に友達の自転車が壊れた時に直したことがあったんですけど、息子は帰ってきてから「ママ、他の友達はみんな、直し方を知らないんだよ」と話していました。そうやって直せるよって言える人を私はかっこいいなと思っちゃうんですよ。だから子供は本当にたくましく見えています。

結婚や人づきあいは“修行”「結婚して心が広くなった」

――ただ東京で仕事がある時は移動が大変だったそうですね。

井上 昼ドラの仕事がある時は長野から東京まで車で片道3時間かけて移動していました。疲れがひどい時はサービスエリアの駐車場で仮眠をとっていたし。取材の仕事の時は子どもを連れて行っていたり大変でした。

――あと当時パートナーからは、東京に行く時に作り置きしたご飯を置いていかないとダメだと言われていたそうですね。

井上 感覚が「普通」じゃないですよね。でもね、結局「普通」ってないんですよ。みんな人それぞれの基準がある。その基準が「それでいいの？」って思うくらいに、みんな違う。だから、本当に結婚して心が広くなりました。私は結婚や人との付き合いは“修行”だと思っているんです。どんな苦労からでも学べる。

夫婦関係は「はい、消えた」とはできないですけど、それ以外の人間関係では「今はこの人といると疲れるから会わない」とできる。そこも断捨離ですね。昔より交友関係は少しずつ狭まってきているかもしれないですけど、自分が楽であるのがいいので。

熊本地震で被災、テントと車中泊の避難生活

――井上さんは2011年、37歳のときに長野から熊本に移住します。そして2016年には熊本地震に遭います。

井上 今は地震当時とは別の場所に住んでいます。地震の頃に住んでいた場所は危険区域になりましたし、トラウマというか怖くていけていないんですよ。家も全壊したので。当時、友達の家も地震で全壊して。私たちと一緒に2家族で避難生活をしていました。子供たちはテントに寝させて、親は車中泊していました。

――熊本にはご両親も住んでいましたが、そちらには避難できなかったんですか。

井上 両親の家も全壊していて、うちよりもひどくて。両親たちはそのエリアの避難所に避難してました。それに両親のところに行こうにも道路が分断されていて、どんなに迂回しても行くのが難しかったです。

――井上さんは熊本地震の状況について当時ブログで書いてましたが、そこに批判があったそうですね。

井上 正直なところブログについた批判は読んでないんですよ。マネージャーから「批判されている」と聞いて知ったので。マネージャーからは「発信の仕方を考えたほうがいい」と言われたけれど、こちらは震災があってご飯もないし、お水もない。そんな時にどう思われるかなんて、どうでもいいじゃないですか。結局どう思うかなんてその人の勝手なわけで。その時くらいから人にどう思われるとか、全く気にしなくなりましたね。結局、いいことも悪いことも、その人が、その人の視点で言っているだけなので。私がそこを変えることはできないので。

大阪暮らしを経て子供の希望で再び熊本へ

――熊本地震後に、一時大阪に引っ越しをされたそうですね。

井上 震災から1か月がたっても復旧の目途が見えなかったんです。家は全壊しているから、解体とかそういう作業になる。道路の復旧も自衛隊が来ない限りは難しいけれど、それがいつになるかは誰にもわからない。

あと、何もない状況でもずっと揺れている感覚になるんです。それで精神的にまいってしまう。一緒にいた友達家族も東京に帰るというので、私たち家族もどうするか決めようと話し合っていた時に、知り合いの大阪の方が「うちにしばらく来ないか」と言ってくれて。子供たちが学校に通うためにも、大阪に1年ぐらいいました。

――ただ、そこからまた熊本に戻るんですね。

井上 子供が「お母さん、熊本に戻りたい」って言ったんですよ。公園が狭かったんですよね。遊ぶ場所がない。あと、車も人も多いのも疲れたのかもしれないです。うちの子たちは山と何もないところで育ってるから。これはまずいなと思って熊本に戻りました。

大阪から戻ってきたときには畑はなかったんですが、やっぱり畑をやりたいとなったので、畑ができるところに引っ越しました。今は野菜もかなり取れますよ。ただ、お米は作っていないから完全に自給自足というわけではないです。

子育てに「田舎暮らしは最高にいい」

――現在お子さんは18歳、16歳、14歳ですが、田舎の方が暮らしやすいと言っているんですか？

井上 嫌がってますよ。都会がいいって言います。

――あれ？

井上 今は大きくなったから。おしゃれにも目覚めているし。ただ街中に行くと「ああ、疲れた」と言って、帰ってきますね（笑）。

――年齢で感じ方も違うのでしょうね。井上さん自身も熊本から飛び出し、東京に行って、また熊本に戻ってきていますし。

井上 だから両方分かればいいと思います。でも都会からスタートすると、田舎は絶対受け入れられないと思う。便利な環境で育つと「なんであれがないの」となっちゃうと思うので。だから子育てにはやっぱり田舎暮らしは最高にいいと思っています。

「会員制スナック」「子ども食堂」にも挑戦

――昨年12月には26年ぶりに雑誌で水着グラビアを披露しました。人生最後のグラビア撮影になるんでしょうか？

井上 実際はわからないですけれど、私は毎回そう思って撮影に臨んでいますね。でもやらない確率の方が高いですよ。だって私のグラビアを見たって、どうにもならないでしょと思っちゃうので（笑）。

だったら若い20代、30代の子がグラビアをやる方が確実にいいと思うし、むしろ私はその子たちをプロデュースしたいぐらいですね。「この子にはこういうのが絶対エロいし、合っている」とかやりたいです。

――現在は芸能のお仕事もしつつ、熊本で会員制スナックも開いているそうですね。

井上 スナックというかバーのような、お酒を出して語り合う場所です。実は「笑っていいとも！」に出ている頃、タモリさんに「私、バーとか、スナックとかやりたい」と言っていたんですよ。もともと人と話すのが好きなんですよね。形態はわからないですが、このお店に人を呼んで、その人の歴史を聞くというゆるい感じのものを作れたら楽しいだろうなと思っています。人と人との繋がりってやっぱり面白いじゃないですか。

――さらに今年からは新たなことにも取り組み始めたそうですね。

井上 今年の1月17日から、子ども食堂「は〜ちゃん食堂」をスタートしました。毎月第3土曜日に熊本県菊池市民広場で開催しています。子ども食堂を開くのはずっと夢だったんですよ。地域の中で、子どもたちが安心して集まれる場所をつくりたいと考えていました。

現在、ボランティアの方も随時募集しています。無理のない形で、継続していくことを目標に、一歩ずつ取り組んでいきたいと思っています。

（徳重 龍徳）