懐かしのなりきり気分を満喫！ バンダイ「Special Memorize ミニモニ。テレフォン」

記事ポイント 4,950円で予約受付を開始。予約期間は3月20日から5月20日まで。フルバージョン音声や着信メロディを収録。 4,950円で予約受付を開始。予約期間は3月20日から5月20日まで。フルバージョン音声や着信メロディを収録。

ミニモニ。結成25周年を記念した「ミニモニ。テレフォン」が、3月20日に予約受付を開始します。

懐かしいガラケー風デザインを大人向けのなりきり仕様で楽しめるコレクションアイテムです。

当時の楽曲や操作音を盛り込み、手に取るたびに記憶がよみがえる一台に仕上げられています。

バンダイ「Special Memorize ミニモニ。テレフォン」

商品名：Special Memorize ミニモニ。テレフォン価格：4,950円（税込）予約期間：3月20日〜5月20日予定商品お届け：2026年9月予定販売ルート：プレミアムバンダイ対象年齢：15才以上

バンダイは玩具やキャラクターアイテムを幅広く手がけるブランドです。

今回の「Special Memorize ミニモニ。テレフォン」は、ミニモニ。の世界を手元で味わえる記念商品として登場します。

つやつや塗装の本体に加え、見る角度で絵柄が変わるレンチキュラー仕様の待ち受け画面も楽しめました。

ボタンを押すと『ミニモニ。テレフォン！リンリンリン』のフルバージョンや着信メロディ、操作音、メール受信音、電話音、ツーツー音まで鳴らせます。

片手で持ちやすいサイズ感も魅力です。

開いたときと閉じたときで印象が変わり、持つだけでも当時のなりきり気分を満喫できます。

本体は閉じた姿にも開いた姿にも楽しさがあります。

コレクションとして飾る楽しみと、実際にボタンを押して遊ぶ楽しみを両立できるのも嬉しいポイントです。

懐かしさを深める音声ギミック

当時を知るファンにとって、音で楽しめる仕様は特別感を高める要素です。

楽曲だけでなく、日常的に触れていた携帯電話らしい音まで収録されているため、遊びながら記憶の中のワクワクを呼び起こせます。

細かな造形まで楽しめるため、ミニモニ。ファンはもちろん、平成カルチャーが好きな大人にもぴったりです。

予約はプレミアムバンダイで受け付けます。

手元で楽曲や操作音を楽しみたい人は、予約期間中にチェックしておくのがおすすめです。

「Special Memorize ミニモニ。テレフォン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Special Memorize ミニモニ。テレフォン」の価格はいくらですか？

価格は4,950円（税込）です。

Q. 予約期間はいつですか？

予約期間は3月20日から5月20日予定です。

Q. どんな音が楽しめますか？

『ミニモニ。テレフォン！リンリンリン』のフルバージョンのほか、着信メロディ、操作音、メール受信音、電話音、ツーツー音を楽しめます。

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