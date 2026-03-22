焼きたての塩パンを気軽に楽しめる！ MUUN Seoul「原宿本店リニューアルオープン」

記事ポイント 3月20日に先着100名へ塩パンを配布。看板のオリジナル塩パンは280円です。もちパンや惣菜系も揃うベーカリーです。 3月20日に先着100名へ塩パンを配布。看板のオリジナル塩パンは280円です。もちパンや惣菜系も揃うベーカリーです。

韓国カフェとして親しまれてきたMUUN Seoul 原宿本店が、3月20日にベーカリー専門店としてリニューアルオープンします。

焼きたてパンを主役にした新しい店づくりで、原宿にいながら韓国の空気感とベーカリーの楽しさを一緒に味わえるのが魅力です。

塩パンやベーグルを中心に、食事向きから甘い系まで選べるラインナップもそろいます。

MUUN Seoul「原宿本店リニューアルオープン」

店舗名：MUUN Seoul 原宿店営業時間：9：00-18：00定休日：火曜日看板メニュー：MUUN Seoul オリジナル塩パンリニューアル記念：3月20日に先着100名へ塩パンを配布

MUUN Seoulは、韓国語でドアを意味する「ムン」を店名にしたカフェです。

扉を開けた瞬間に韓国の空気や感覚が広がる体験をコンセプトに、原宿で親しまれてきました。

今回のリニューアルでは、店内で一つひとつ焼き上げる焼きたてパンを主軸にしたベーカリーへと生まれ変わります。

本場の韓国で親しまれているパンやソースのレシピを取り入れ、生地には独自の熟成包容と丁寧な温度管理、MUUNならではのバターブレンドを生かしていました。

噛むほどに味わいが広がるパンを目指し、香りや食感、余韻まで楽しめる仕上がりに整えています。

定番に加えて季節の素材を生かしたパンもそろい、訪れるたびに違った味を選べるのも楽しみです。

空間も大きく変わり、自然素材を生かした古民家カフェから、白を基調にしたミニマルで洗練された店内へ刷新されます。

光や余白を大切にした設計で、パンの香りとともにゆったり過ごせるのがうれしいポイントです。

ドリンクオーダー用紙は自分で選ぶ楽しさを感じられるデザインです。

持ち帰り用のショッピングバッグも用意され、自宅でもMUUN Seoulのパンを楽しめます。

MUUN Seoul オリジナル塩パン

価格：280円使用素材：北海道産よつ葉の発酵バター、フランス・ゲランド産の塩

外はカリッと、中はじゅわっとバターが広がる看板メニューです。

シンプルな組み合わせだからこそ、発酵バターのコクと塩の風味をしっかり楽しめます。

もちパン

価格：380円使用素材：もち、あんこ、北海道産よつ葉の発酵バター、フランス・ゲランド産の塩

もちとあんこを包み込んだ、韓国風アレンジの塩パンです。

塩味と甘さが重なり合う味わいで、とろけるような新食感を楽しめます。

トリュフ塩パン

価格：380円

トリュフの香りを楽しめる贅沢な塩パンです。

塩パンの香ばしさに華やかな香りが重なり、シンプルな生地の魅力をいっそう引き立てます。

たまご＆ルッコラ塩パン

価格：530円

たまごのコクとルッコラの爽やかさを合わせた惣菜塩パンです。

朝食にもランチにも選びやすく、満足感のある一品として楽しめます。

明太のり塩パン

価格：480円

明太子の旨味と海苔の香ばしさを組み合わせた和風の塩パンです。

韓国テイストのベーカリーに和の食べやすさが加わり、気軽に手に取りやすい味に仕上がっています。

スモークソーセージ塩パン

価格：680円

ジューシーなソーセージを使った、食べ応えのある塩パンです。

しっかり食べたい時に選びやすく、ベーカリーランチの主役にもなります。

ハニーガーリックバター塩パン

価格：480円

はちみつの甘さとガーリックバターのコクを合わせた人気商品です。

甘じょっぱい味が好きな人にぴったりで、MUUN Seoulらしい個性も楽しめます。

ハニーチーズ塩パン

価格：350円

はちみつの甘さと濃厚なチーズを組み合わせたデザート感覚の塩パンです。

食後のおやつにも選びやすく、塩パンの楽しみ方を広げてくれます。

ベーグルメニュー

チーズたっぷりオリーブベーグル：380円ピリ辛ペパロニハラペーニョベーグル：350円にら＆ベーコンクリームチーズ：430円

塩パンに加えて、食事向きのベーグルもそろいました。

チーズやオリーブ、ペパロニ、ハラペーニョ、にら、ベーコン、クリームチーズなどを使ったラインナップで、好みに合わせて選べます。

横浜店では、シグニチャーオレンジ木や自然石、ブランコを取り入れた空間で、クロワッサンやデニッシュも店内で焼き上げています。

MUUN Seoulらしい韓国トレンドの空気感を、原宿店とはまた違ったかたちで楽しめるのも魅力です。

焼きたてならではの香りや食感を楽しみたい人にぴったりのベーカリーです。

韓国カフェの空気感が好きな人はもちろん、原宿で朝や昼に立ち寄れるパン屋を探している人にもおすすめできます。

3月20日は先着100名に塩パンが配られるので、リニューアルの味を気軽に試せる機会になります。

MUUN Seoul 原宿本店リニューアルオープンの紹介でした。

よくある質問

Q. MUUN Seoul 原宿店の看板メニューは何ですか？

看板メニューはMUUN Seoul オリジナル塩パンです。

外はカリッと、中はじゅわっとバターが広がる食感が楽しめます。

Q. リニューアル記念の配布はいつ実施されますか？

3月20日に実施されました。

先着100名へ塩パンが配られます。

Q. どんなパンがそろいますか？

塩パンとベーグルを中心に、惣菜系から甘い系まで幅広くそろいました。

季節に合わせて変わるパンも用意されます。

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