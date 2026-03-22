12歳の時、原宿でスカウトされ14歳でモデルデビュー。グラビアを席巻し、「アッキーナが表紙の雑誌は売れる」という伝説を残すまでに。その後『笑っていいとも！』『クイズ！ヘキサゴン』など超人気バラエティでレギュラーに抜擢されその天真爛漫なキャラで一躍時の人となった。

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しかし一方で、「人見知りで目立つことは苦手だった」「仕事がくるのは今だけだと思っていた」と話す、南明奈（36）。現在、母となった南が振り返る「“アッキーナ”がしっくりこなかった」頃。（全3回の1回目／2回目につづく）



南明奈さん ©細田忠／文藝春秋

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「1日で3社に声をかけていただいて…」芸能界入りのきっかけ

――南さんが芸能界に入られたのは何歳の時ですか？

南明奈さん（以下、南） 12歳の時ですね。原宿で声をかけてもらいました。

――芸能界に興味はありましたか。

南 芸能界っていうよりも、あの頃はモーニング娘。がすごい人気で「モー娘。に入りたい」という漠然とした憧れはありました。ありがたいことにその日1日で3社に声をかけていただいて、母と一緒にいろいろお話を聞きました。なんせ12歳なので、事務所が何かもよくわからず……。

そのときモー娘。もですが、上戸彩さんが『3年B組金八先生』に出ていて、鶴本直の役で。私も家族も『金八先生』が好き、とくに私は直が好きで。

母が「事務所に入ったら直みたいにドラマに出られるかもしれないっていうことだよ」って説明してくれました。「あっ、直みたいになれるんだ」って思って、一歩踏み出した感じです。

注目されることが苦手、バラエティ番組で「ドッと疲れてました」

――実際に芸能活動を始めてどうでしたか？

南 私は……元々目立つのがすっごい苦手な子だったんですよ。ほんと、クラス30人の中で何かを発表するのも怖くてしゃべれないタイプ。なのでレッスン中でもひたすら目立たないようにしてました。

――皆さんが思ってる南さんのイメージとたぶん違いますよね。明るくて、みんなと和気あいあいしゃべってくれるギャルみたいな……。

南 （笑）。もうすんごい人見知りだし、目立つこと、注目されることが苦手です。ちょっとは克服したかもしれないけど、今でも人と話すのは得意じゃない……。

――芸能のお仕事では知らない人としゃべらなきゃいけないことも多いですよね。バラエティ番組とかどうだったんですか？

南 そういうお仕事をした日はドッと疲れていましたね。とくに10代の頃は苦手でした。慣れるしかないと思って頑張ってた。バラエティってチームプレーじゃないですか。演者さんみんなでパスを回しながら。そのパスがいつ自分にくるのか、それがもうすごい緊張で（笑）。

「さんまさんが私のことを知ってる？」といまだに不思議な気持ちに

――『笑っていいとも！』という、日本を代表するバラエティ番組にも出演されていました。当時、初の平成生まれレギュラーとして話題に。タモリさんとはどんなお話をされていたんですか。

南 もちろん私は緊張して話しかけることはできなかったんですけど。レギュラーを卒業してから数年後、今度はゲストで『いいとも』に出させてもらったときに、タモリさんが「久しぶりだね、アッキーナ」って……。

私がレギュラーだったことと、私の名前をタモリさんが覚えてくれていたというのが、すごい衝撃でしたし本当にうれしかった。

――覚えてらっしゃると思います（笑）。

南 だっていまだに不思議な気持ちになるんです。ダウンタウンさんとか、（明石家）さんまさんとか、ちっちゃいときからテレビで見てた方に「アッキーナ」って言われると「さんまさんが私のことを知ってる？？」っていう。

――この「アッキーナ」というニックネームが南さんの雰囲気にすごく合ってるし、忘れられないインパクトもあるんですよね。

南 私、14歳の時にファッション誌でデビューしたんですけど、アッキーナはその時の編集部の方に付けていただきました。最初は、なんて不思議なニックネームなんだろうって。いまは「ナントカーナ」が増えましたけど。

――そうですよね。ナントカーナの始まりだった気がします、アッキーナ。

「アッキーナ」というニックネームで呼ばれるようになったワケ

南 デビューしたファッション誌が中学生のみで、私は当時14歳だったので、多少アッキーナにしっくりきてなくても1年だけだからいいかって思ってました。

それが卒業して、次のお姉さん雑誌にもモデルとして呼んでもらえて、そこでも「アッキーナ」でしたし、グラビアデビューしてそこでも「アッキーナ」。

1年で終わりだと思ってた「アッキーナ」と結局もう20何年のお付き合いという感じです（笑）。今は街で「アッキーナ」って呼んでもらえるとうれしいなと思うし、編集部の方に感謝です。

――でも、最初はしっくりきてなかったんですね、ご本人的には。

南 付けてくれた方も「なんかパスタっぽくていいじゃん！」みたいな、軽い感じだったんで（笑）。「パスタっぽい……？」って思いながら。

――パスタっぽいおもしろい（笑）。南さんは目立ちたいほうじゃないのに、でもメディアはどんどん自分を求める。しんどいなと感じることはなかったですか。

南 そうですね……でもその頃は忙しすぎて何か考える余裕もなかったです。正直「今だけだろうな」と思いながらお仕事していました。何かの知識があるとか、すごい特技があるとか、トークがずばぬけて面白いとか、そういう「何か」がないから。

「私は絶対違うでしょ」と思っていたが…グラビアで活躍するになった経緯

――最初のブレイクはグラビアのお仕事だったと思うのですが、そちらはいかがでしたか。

南 最初マネージャーさんに「何がやりたいの？」と言われたときに、すごいざっくり「テレビに出たい」と言ったんです、私。「テレビに出たいのはわかるんだけど、テレビに出るまでにいろんな道があるよ」「その中の一つに、たとえばグラビアからスタートする人もいるんだよ」って言われて。「まずグラビアをやってみるのはどう？」って勧められたんです。

でも、そのときのグラビアってほしのあきさんとか、熊田曜子さんとかグラビアイコールナイスバディというイメージだったので、私は絶対違うでしょって思ってました。

――確かにちょっと違う……。

南 でもそんな時に発見したのが若槻千夏さんの写真集でした。「グラビアってセクシーだけじゃないんだ」と。ヘルシーで、さわやかで、元気。そういうグラビアもあることを知って、じゃあ挑戦してみますと決心が固まりました。

もちろん両親とも相談して、事務所の方も両親に説明してくれて、やってみようという感じだったんですけど。

でも、正直、無理だろうとは思ってましたね。

――求められてるものとは違うんじゃないかと？

南 どこかでそう思ってましたね。で、初めての写真集……まず写真集が出せたこともびっくりだったんですけど、発売イベントの握手会にすごいたくさんの方が来てくれて。それが衝撃でした。

――自分の写真集を買うためにこれだけの人が並んでいると。

南 そう。ファッション誌をやってる頃には握手会なんてなかったので。だから衝撃でした。「え、私に会いたいの？ こんなに？」って。「誰も来なかったならどうしよう」みたいな気持ちで、私、当日を迎えていたんで。

「カーブをバーン」「鼻血ビーッて」グラビア撮影前に起きた“事故”

――グラビア撮影で訪れたタイで、カートで遊んでいて……。

南 ああ、鼻にヒビが入ったやつですね（笑）。

――しかも骨折後、そのままカートを続けたと。

南 あれもすごく気まずくって。たしか『ヤングマガジン』の撮影でタイに行って、1日だけ空き時間があったんですね。そこで初めてカートに乗ったら、ブレーキが壊れてて（笑）、カーブをバーンって思い切り行ってしまい、気がついたらもうカートの横に倒れてました。

でも私、鼻血ビーッて出しながら「とりあえずもう1回乗ります」って言って（笑）。鼻にティッシュだけ詰めて。カートがすごい楽しかったんですよ。

――「そんなことあるかい」と思ってたんですけど、本当だった（笑）。

南 そうなんです。しかも撮影は超大御所のカメラマンさん。「遊んでて、鼻にヒビ入った」とか言えないじゃないですか。その時はみんなと相談して、申し訳ないけど、嘘つこうって。両手に荷物を持ってて、階段で転んで、鼻打って腫れちゃいましたと。すごく心苦しかったんですけど……。

でも、数年後にちゃんと謝罪しました。その後、何度もお仕事でご一緒するので「実はあの時鼻にヒビが入ったのは……」って。カメラマンさんも笑ってくれました。

「偉い人を避けたりしてました」大ブレイクしたアッキーナの意外な素顔

――よかった（笑）。芸能界で売れるために、偉い人に好かれようとか、戦略的に行動する人も多いと思います。それも全然悪いことではないですし。でもお話をうかがっていると、南さんからそうした「野心」のようなものはあまり感じられなくて。

南 私とても苦手でした……偉い方とおしゃべりするのが（笑）。絶対ダメなことだけど、当時はちょっと避けたりしてました。番組のプロデューサーさんとか。ちょっと怖いしドキドキしちゃうから、こっちのエレベーターから行こうみたいな（笑）。

――今振り返って、どうして偉い方々との接触を避けていたと思いますか？

南 私なんかにお時間を使わせるの申し訳ないってほんとに思ってたんですよね。だから苦手だったんだと思います。あと、人に対しての感情をすごく表情に出す方もいらっしゃるじゃないですか。10代のときはそういうのも辛かったりもして、怖いなあと。

――人によって態度が変わるとか？

南 うん。やっぱり、10代の私はそのまま受け止めてしまって。いまでもそうですけど、偉い人と話すのはドキドキしちゃいます。

――もっとガツガツ行ったほうがいいと言われることはなかったですか。

南 ありました。収録の時も「一言でいいから自分発信で話しなさい」と言われても、それが性格的には大変でしたね（笑）。とくに芸人さんがいるとすごいじゃないですか、話のスピード。怖かったですね。いまでもドキドキしちゃいますけどね、バラエティ番組。

芸能界に入る前は、1時間の番組なら1時間楽しくみんなでおしゃべりして終わりだと思ってたんです。でもいざバラエティに出てみたら、1時間の番組を作るのに何時間もかかるし、ロケなんて丸1日もざらで。もちろん楽しいんですけど、楽しい以上に、頭もフル回転させるし、空気を読まなきゃいけない。

『ヘキサゴン』に出て「アッ！」っと振り返られるように

――南さんがレギュラー出演されていた『クイズ！ヘキサゴン』も、当時を代表するバラエティ番組でした。

南 街中で「アッ！」って振り返られるようになったのはやっぱり『ヘキサゴン』に出てからなんですよね。いまでも一番言われるのは「ヘキサゴン見てました」なんです。何年経っても『ヘキサゴン』の偉大さと、そんなすごい番組に出させてもらってたんだなっていう感謝はずっとあります。

――南さんにとって『ヘキサゴン』はどんな番組でしたか。

南 『ヘキサゴン』はとにかく楽しかったんです。メンバーがほんとに仲良かったんですよ。ギスギスすることもまったくなかった。1年に1、2回合宿と称して泊まりでロケに行くんですけど、ほんとに修学旅行みたいな感じ。みんな飛行機から移動のロケバスからずっとおしゃべりしてて、ほんとに楽しかったなあ。

「12時間耐久三輪車レースにも出させてもらいました」『ヘキサゴン』で味わった青春

――学校みたいだったんですね。

南 ほんとにそうでした。夏の26時間テレビでは私、12時間耐久三輪車レースにも出させてもらいました。青春でした。

――12時間耐久三輪車レース！？

南 12時間は大変だからと反対されたんですけど、でも、私はシンプルに挑戦したいと思って、立候補したのは覚えてます。

――1日の半分ですよ！

南 そうですね。しかも真夏だったんで、大変でしたねえ。でもそういうの好きだったんですよね。

――チャレンジする夏、たしかに青春ですね。

南 学生時代、朝6時から1個、2個撮影して、学校も出席日数を取るために1時間だけ授業に出て、もう早退して、仕事へ行って。夜は仕事の合間に休んだ分のレポートをやってという感じだったんで。学校にはほとんど行けなかったですね。

だから尚更『ヘキサゴン』で青春を味わえているというか、楽しかったなあ。メンバーもみんな、お兄ちゃんお姉ちゃんだったので、みんな優しくしてくれましたし。

芸能界を続けられたのは「できる限り嘘はつかなかった」から

――ご自身的にもあまり性格が芸能界向きではないと思っていた南さんが、ここまで続けてこられた秘訣ってなんだと思いますか。

南 そうですね……できる限り嘘はつかなかったことかなぁ。嘘つかなきゃいけないときも時にはあるんですけど。先ほどの、鼻骨折した時みたいな。

――嘘をつきたくない。

南 ちょっとでも嘘をつくと、その後の罪悪感が強くて嫌なんですよ。マネージャーさんによっては、良かれと思って話をバラエティ向きに盛って伝えちゃったりする方もいたので、そういうのはちょっと大変でしたね。

――マネージャーさんの気持ちもわかりますしね。

南 わかる。もちろん、わかるんです。やっぱりテレビに出て普通のこと話してもダメじゃないですか。盛らなきゃいけない時もあるとは思うんですけどね……。

撮影＝細田忠／文藝春秋

〈《18歳年の差婚》「アッキーナがプロポーズを断った」報道の真相は…南明奈（36）が語る、夫・濱口優を「4年も待たせてしまった」本当の理由〉へ続く

（西澤 千央）