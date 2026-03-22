〈《18歳年の差婚》「アッキーナがプロポーズを断った」報道の真相は…南明奈（36）が語る、夫・濱口優を「4年も待たせてしまった」本当の理由〉から続く

2018年によゐこ・濱口優（54）と電撃結婚、現在3歳半の育児に奮闘する南明奈（36）。20代後半で突如発覚した子宮内膜症、妊活してもなかなか授からない命……苦しい時期の南を支えたのは濱口の何気ない一言だった。

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18歳年の差夫婦が最も慎重になる「踏み越えてはいけないライン」の見極め方。子育て、夫婦の会話、仕事との両立……「嘘がきらい」な南明奈が、嘘のない人生を作り上げるまで。（全3回の3回目／1回目から読む）



南明奈さん ©細田忠／文藝春秋

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20代後半で生理痛がきつくなり子宮内膜症に

――南さんが子宮内膜症で苦しまれていたというニュースもショッキングでした。仕事が多忙を極める中でどう生理痛と付き合ってこられたのでしょうか。

南明奈さん（以下、南） それが、若い頃はそこまででもなかったんですよ。むしろ生理痛がないタイプで、生理痛で薬を飲むなんて、ほんとに2年に1回とか。それが20代後半で急にきつくなり始めたんです。

まあまあ市販薬を飲んでやり過ごすぐらいだった痛みが、それでも耐えられなくなったんですよ、急に。それで病院へ行ったら内膜症で、しかもチョコレート嚢胞があって……という感じでしたね。

――そうだったんですね。

南 私、帝王切開だったんですけど、そのときに（嚢胞を）取っちゃうねって、先生から説明を受けていました。でも「なかったよ」と言われて。どうやら出産で小さくなる人もいるみたい。

それで出産を終えて、2年後ぐらいかな。明らかに収録中にしゃべれないぐらいの痛みがきまして。で、病院へ行ったら、またできてます、チョコレートって。いまも薬を内服中です。これからずっと付き合っていくことになっちゃうのかなあと思ってます。

――私は生理痛が重いタイプだったんですけど、出産したら嘘みたいになくなって。で、いま、閉経間近にまた生理痛がひどくなっているという。なんとなくやり過ごしている感じなんですけど。やはり何かあったら病院へ行ったほうがいいですね……。

南 病院行くの大事です！

「そんな甘いもんじゃないっ！」過去の自分にツッコんだ子育てのこと

――現在子育て真っ最中だと思いますが、日々の生活はどう変化していますか？

南 最近、子どもが生まれてすぐの頃に受けたインタビューをたまたま病院で見かけたので、読み返したんですよ。「そんな甘いもんじゃないっ！」って、自分のインタビューにツッコミました（笑）。

だって「とにかく楽しく子育てしていきたいです」みたいに言ってたんです。「そんな甘いもんじゃなかったです」って、いまはインタビューのたびに言ってます（笑）。

――（笑）。何が一番大変だなって思いますか。

南 そのインタビューを受けた生後8カ月、9カ月のときは、頻繁に授乳だったり、離乳食を別に作らなきゃいけない、眠れない、という肉体の大変さだったんですね。

いまは3歳半になったんですけど、イヤイヤ期もまだ終わってないんです。自我の強さも今すごく出てきていて、それこそ3歳って第一次反抗期。

――子どもが自分の伝えたい気持ちと伝える言葉が一致しなくてイライラする時期。

南 そうなんです。うち、とくにおしゃべりがちょっと遅めなので、言ってるのに伝わらない、ギーッてなっちゃう。おもちゃをブーンって投げられたり。

ワッと言いたくなるけど、それも抑えて、「おもちゃは投げるものじゃないよ」って言うけど、でも伝わらなくて、またブーンとやって……の繰り返し。そうですね、自分の感情のコントロール、いまはそこが一番大変かもしれません（笑）。

「怒ってよって思う時もあるんですけど…」夫・濱口優との子育て事情

――確かに、いま思えば、ずっと寝ててくれた生まれたばかりの時が一番楽だったよなと思います。

南 まだ自分の好きなこともできたなって思いますね。寝てる合間にちょっと漫画読んだりとか。いまはもう基本、子どもが夜寝るまで自分の時間というのはないし。

あと、何だろう……願いを叶えてあげることと、甘やかしの境界線って難しくないですか。叱るにしても、叱り方とか、それも難しい。

――「怒る」と「叱る」は違いますとか言われても、どういうことですか……？ って（笑）。

南 そうなんです。怒らずに、優しく、諭してあげましょう、抱きしめてあげましょうって育児書には書いてあるじゃないですか。「いや、それもやったんですけど」みたいな。「結局、コラー！ って言わないと聞いてくれないんですよ」みたいな。いま、そんな状態です。もちろん、なるべく怒らないように心がけてはいるけど、それが大変ですよね。

――濱口さんはそういうときどうされてるんですか。

南 うちはどっちかというと、パパのほうが甘いです。ママのほうが怒る。だからママに怒られたら、いまはパパのところへ行って「ママがー」って甘えてます。

怒ってよって思う時もあるんですけど、でもそのバランスがいいのかなって。両方厳しいと子どもの逃げ場がなくなっちゃうから、とも思う。だけど〜〜の行ったり来たりです（笑）。

子どもが大好きな濱口が「なんで俺は…」とへこんでいたワケ

――よくお子さんと遊ぶほうですか、濱口さんは。

南 めっちゃ遊んでくれます。朝からロケで夜帰ってきたときもすぐに代わって「遊んどくから、明奈はいまやりたいこと何かやりなよ」って言ってくれます。

もちろん、家事もできることは一緒にやってくれますし、休日は一緒に遊びに行きますし。子どもといる時間を大切にしてくれてますね。

うちは3歳まで保育園に通ってなかったんですよ。その間もずっと夫婦でスケジュールを合わせて、どっちかが見てるという状態だったんです。だから子どもといる時間は多いほうかもしれない。

優さんはとにかく子どもが大好きで、生まれたばかりの頃「なんで俺は母乳が出ないんや」ってへこんでたくらいですから（笑）。

――かわいい（笑）。ママとしては、できるなら出てほしい。

南 いや、ほんとに思いますよね。

――でも保育園に行き始めたら、またちょっとずつお子さんの世界も変わりそうですね。

南 変わりますね。いま、週2〜週3で行ってるんですけど。やっぱり家ではできないいろんな経験をしているみたい。保育園に行き始めてから言葉がスーッといろいろ出てくるようになったので。本人もすっごく楽しそうなので、通わせて良かったなあと思ってます。

セーブすることで変わってきた「仕事への向き合い方」

――いまはどのようなスケジュールでお仕事されているんですか。

南 今のところ私は、お仕事は多くて週2までと決めています。その中で優さんとスケジュールを調整しながらって感じですね。こういうお仕事のお話が来た。この日は……あ、優さんが空いてるから行けるか！ みたいな。パズルみたいな感じです。

でもそうやって週2までと決めたことで、仕事への向き合い方も変わりつつある。以前はもうがむしゃら、訳もわからず、準備する時間もなかったけど、いまは1個1個の仕事に向き合える時間がある。

そこがいいときもあるし、逆に向き合いすぎて「何であのときああしなかったんだろう」って考えすぎて落ち込んだりもあるんですけど。

でも反省も準備もしっかりできるようにはなったので、そこはいいかなあと。あとは周囲への感謝をものすごく感じるようになりました。一つのお仕事にこれだけの人が携わって、こんなに手間がかかってるんだなぁって。

「次にこのひとこと言ったら燃えるな」夫婦喧嘩のときに見極める踏み越えちゃいけない「ライン」

――濱口さんとケンカすることはありますか？

南 たぶんこれはどちらもだと思うんですけど、意見を言い合って、ヒートアップしてきても「次にこのひとこと言ったら燃えるな」というときは一旦感情を抑えますね。一旦その言葉を飲み込む。一緒の取材のときにそのことを言ったら、優さんもそうだって話してました。

――お互いその踏み越えちゃいけない「ライン」がわかるんですね。

南 たぶん、どこよりもコミュニケーションはとってるかもしれないですね。私たち何でも話すので。思えば付き合っているときからめっちゃしゃべってました。仕事行く前も「今日ね、何々の収録で、誰々さんと一緒だよ」とか「トークテーマはこれだよ」とか。

帰ってからも「何々さんとね、収録の合間こういう会話してね」とか「廊下で誰々さんに会ったよ」とか。全部しゃべる（笑）。お互いにそんな感じなんです。

――どっちもしゃべるし、どっちも聞く。

南 あっ、そうです、そうです。どちらかが聞き役というわけでもない。子どもが生まれる前は、どんなに遅くてもごはん一緒に食べていたんですよ。

たとえば優さんが23時終わりでも、それまで私、待ってて、24時から焼肉行ったりとか。それが全然苦じゃなかった。

――夫婦で深夜焼肉。いいなぁ。

南 子どもが生まれてからそれは難しいので、今は先に食べる時もあるんですけど。でもやっぱりそこもしっかりコミュニケーションを取っていて、まずカレンダーアプリでお互いのスケジュールはしっかり共有。

「この日は後輩さんと仕事するんだ。じゃあ、ごはん食べてくるな」って思えば、「この日は誰々さんとお仕事だからごはん食べてくる？」みたいな。

誰に対しても対等な濱口と後輩たちの「自然で楽しい関係」

――だれと一緒かでなんとなくその後の予定がわかるのは、普段の会話の賜物ですね。

南 でもそれは優さんだからだと思う。全然上からではなく、私に対しても誰に対してもほんと対等に見てくれる。たとえば後輩さんに対しても、後輩だからこうしろとか後輩がこれするべきとか、そういうのがまったくないんですよ。

――芸人界は上下関係が厳しいと言われていますが。

南 子どもが生まれる前は、よく優さんが、後輩さんとのごはんに一緒に連れて行ってくれていたんですけど、いい意味で後輩さんたち、みんな力抜けてる（笑）。

もちろんちゃんと気は遣ってくださるんですけど、ピリピリ感は全然なくて。みんな自然で楽しそうで。

――濱口さんが好きだから集まってる人たち。

南 濱口さんのグラスが空いたか常にチェックしとかなきゃとか、濱口さんがしゃべってること全部聞いてなきゃとか、そういうのが全然なくて（笑）。でもそれはやっぱり優さんの醸し出す雰囲気と、いつもの言動だったりなんだろうなって。それはすごく素敵だなって思います。

――今、若い世代とどう接していいかわからない上の世代の男性がとても多い気がして。もっと話したい、ご飯も行きたいんだけど、どういうふうに話せばいいかわからない。濱口さんのお話はとても参考になると思います。

南 優さん、ほんとに人を見る能力がすごいなって思いますね。「この子はこういうタイプだから、食事は無理に誘わないほうがいい」とか、すごく人をちゃんと見てるんですよ。

「自分がごはん行きたいから行こう」ではなく……「ごはん行かない？」っていう言葉を待っているなとか、帰りたそうだなとか、そこをすごく見ているというか。で、「帰りたそう」を感じ取ったら、自分がいくらごはんに行きたくても「じゃあ、今日はここで解散ね」って。それもすごいなって思います。

「本当にうれしかった」妊活中に救われた濱口からのひと言

――南さんと濱口さんは妊活されていたことを公表されていますが、妊活という体と心への負担が多い日々の中で、濱口さんのそんな「気遣い」に救われたときはありましたか。

南 妊活中もそうですし、妊娠中もうれしかったのが、病院に行った後は絶対何があったか聞いてくれるんですよ。「今日、病院どうだった？」というひと言が本当にうれしかった。一緒に歩んでいるんだ、私の体のこと、子どものことを気にしてくれてるんだと思って、すごくうれしかったです。

――そのひと言でいいんですよね。妊娠に関しては急に女がひとりで立ち向かわなきゃいけないみたいな感じになって、すごく怖かったことを覚えてます。

南 優さんは「そう言っておけばいいんでしょ」みたいな、裏がないんです。ほんとに社交辞令を言わないし、上っ面の言葉がない人だから。だからすごく信頼できる。

――それは……南明奈という人でもありますね。

南 そうかもしれません（笑）。お互い嘘をつくのが嫌いな人だから。

――あらためて、「出川さんあの時お節介してくれてありがとう」という気持ちが芽生えてきました（笑）。

南 ほんと、出川さんがいなかったらどうなったのか。ほんと、ありがとうございますです（笑）。

――ありがとうございます。取材は以上です。これから保育園へお迎えですか？

南 今日は優さんが行ってくれていますね。だからこの後スーパーで合流です。子どもがスーパー大好きなんですよ。絶対自分用のちっちゃい牛乳と、ママにオロナミンC。ママ、大好きなんで、オロナミンC。で、パパはコーヒー。「今日はどのコーヒーにする？」ってパパにコーヒー選ばせてます。



撮影＝細田忠／文藝春秋

（西澤 千央）