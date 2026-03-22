高須クリニック院長の高須克弥氏が所有するタカスタカスタカス（牡３歳、栗東・藤原）が２２日、中山３Ｒの３歳１勝クラス（ダート１２００メートル）に出走し、２着に敗れた。

単勝５・１倍の４番人気に推されたタカスタカスタカス。道中は３番手の好位置を取り、直線では懸命に先行馬を追いかけたが、あと一歩及ばなかった。

高須院長はレース数日前から自身のＸで「かっちゃんが応援すると勝つ 鉄板レースだ」と自信をのぞかせ、この日も「中山競馬場馬主席なう」とターフビジョンをバックにした動画を投稿した後、「勝負なう」として愛馬の単勝、愛馬からの馬連、３連複の馬券計１１万円分を公開し、見事に馬連２万円分を的中させた。レース後には「タカスタカスタカス２番だけど馬券は勝ったぜなう」とつづった。

昨年９月の新馬戦では坂井瑠星騎手を背に、１番人気に応えて快勝。５カ月ぶりの復帰戦となった前走は惜しくも２着に敗れたが、東京競馬場の馬主席で現地観戦した高須院長はレース後、自身のＸに「タカスタカスタカス２着だったが、おさえに買った２連複が入って大儲け。東京競馬場馬主席なう」とつづり、大量の１万円札を右手に持ち、上機嫌な笑顔を浮かべる動画を投稿し、反響を呼んでいた。