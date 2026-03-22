田植えの時期に見られる若い稲の呼び名や昆虫が成虫になる前の姿など、3つの言葉を完成させる共通の「ひらがな2文字」は何でしょうか。自然の営みや日常の表現をヒントに、正解を導き出す達成感を味わいましょう。

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日常生活や自然の風景の中に隠れた言葉のパーツを組み合わせて、パズルを解き明かす心地よい刺激を楽しみませんか？

今回は、初夏の田園風景を彩るものや、生き物の不思議な変化の過程などを用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□え
□□か
□□ぎ

ヒント：完全変態をする昆虫が、幼虫から成虫になる直前の、動かずに過ごす時期の姿といえば？

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正解：さな

正解は「さな」でした。

▼解説
さなえ（早苗）
さなか（最中）
さなぎ（蛹）
初夏の季語でもあり、今の総理大臣・高市早苗氏の名前でもある「早苗（さなえ）」、物事の盛りや最高潮を意味する「最中（さなか）」、そして劇的な変化を待つ「蛹（さなぎ）」。日本の豊かな自然や時間の流れ、生命の神秘を感じさせる言葉たちが「さな」という共通の響きによって丁寧につながりました。一つの音がこれほどまでに異なるドラマを支えているのは、言葉の豊かさを感じられて面白いですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)