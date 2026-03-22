【ひらがなクイズ】解けるとかなり爽快！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは内閣総理大臣の名前
日常生活や自然の風景の中に隠れた言葉のパーツを組み合わせて、パズルを解き明かす心地よい刺激を楽しみませんか？
今回は、初夏の田園風景を彩るものや、生き物の不思議な変化の過程などを用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□え
□□か
□□ぎ
ヒント：完全変態をする昆虫が、幼虫から成虫になる直前の、動かずに過ごす時期の姿といえば？
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▼解説
さなえ（早苗）
さなか（最中）
さなぎ（蛹）
初夏の季語でもあり、今の総理大臣・高市早苗氏の名前でもある「早苗（さなえ）」、物事の盛りや最高潮を意味する「最中（さなか）」、そして劇的な変化を待つ「蛹（さなぎ）」。日本の豊かな自然や時間の流れ、生命の神秘を感じさせる言葉たちが「さな」という共通の響きによって丁寧につながりました。一つの音がこれほどまでに異なるドラマを支えているのは、言葉の豊かさを感じられて面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、初夏の田園風景を彩るものや、生き物の不思議な変化の過程などを用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□え
□□か
□□ぎ
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正解：さな正解は「さな」でした。
▼解説
さなえ（早苗）
さなか（最中）
さなぎ（蛹）
初夏の季語でもあり、今の総理大臣・高市早苗氏の名前でもある「早苗（さなえ）」、物事の盛りや最高潮を意味する「最中（さなか）」、そして劇的な変化を待つ「蛹（さなぎ）」。日本の豊かな自然や時間の流れ、生命の神秘を感じさせる言葉たちが「さな」という共通の響きによって丁寧につながりました。一つの音がこれほどまでに異なるドラマを支えているのは、言葉の豊かさを感じられて面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)