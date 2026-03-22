マーベル・ドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2は、シーズン1を上回るショッキングな展開が数多く盛り込まれているという。共同ショーランナーのダリオ・スカルダパンと製作総指揮のサナ・アマナットが、具体的なエピソードとともに明らかにした。

「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン1では、Netlix版「デアデビル」でお馴染みのキャラクターたちが再登場。冒頭でフォギー・ネルソンがブルズアイ／ベンジャミン・“デックス”・ポインデクスターに射殺され、大きな衝撃を与えた。

米の取材で、「シーズン1は（続編という）性質上、キャラクターの復帰や、キャラクターの喪失が中心でした」と振り返ったスカルダパン。「シーズン2には、ぜひ話したいシーンがいくつかあります」と述べ、次のように予告した。

「第1話のラスト、第4話のラスト、そして第8話の中盤で起こる出来事です。シーズン2には、シーズン1以上に衝撃的なシーンを多く盛り込めたと思います。」

アマナットは、シーズン1でブルズアイが歯を凶器として看守を襲った場面に触れ、「“歯”のシーンは素晴らしかった。本当に、皆さんに早く体験してほしいシーンがいくつもあるんです」と期待を煽った。

シーズン2の過激さについては、以前フィスク役のヴィンセント・ドノフリオも「クソ残酷」なシーズンになると。スカルダパンが明かした3つのエピソードが、そのカギになりそうだ。

シーズン1の製作をめぐっては、版の続編という性質に加え、クリエイティブ刷新によって構成が“継ぎ接ぎ”になったという背景もある。これを踏まえ、ドノフリオはシーズン2では「望んでいた番組を作ることができた」とおり、製作総指揮のジェシー・ウィグトウも「シーズン2はとても良くできていて、満足いただけると思う」と自信をいた。

「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2は2026年3月25日よりにて独占配信。

Source: