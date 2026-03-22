3児の母・滝沢眞規子、ユーカリの枝飾った広々リビング公開「開放感がすごい」「ホテルみたい」と話題
【モデルプレス＝2026/03/22】モデルの滝沢眞規子が3月20日、自身のInstagramを更新。ユーカリの木を置いた自宅を披露し、話題となっている。
【写真】47歳3児の母モデル「段違いに豪華なお宅」大きなユーカリ飾られた広々リビング
滝沢は「ユーカリ ほんのりいい香りがするよ」とつづり、天窓から光が差し込む開放的なリビングに、大きなユーカリの枝物を飾った様子を公開。黒い大きなソファが印象的な広々とした空間に、爽やかなグリーンが映えている。
さらに「ちょっと忙しいかなって思う時にお花とか枝物で私は癒やされてます」と明かし、「皆さんはどんなことしてるのかな 友達とご飯いく時間があればそれもいいし、ケーキ食べるだけでもプチ贅沢だよね お花見もいいしね」とつづった。
この投稿に、ファンからは「開放感がすごい」「リビングが美しすぎる」「ユーカリの飾り方がセンス抜群」「こんな空間で過ごしたい」「段違いに豪華なお宅」「気持ちが整いそうな部屋」「憧れる」「こんな大きな枝物を飾れる広さがすごすぎる」「ホテルみたい」といった声が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】47歳3児の母モデル「段違いに豪華なお宅」大きなユーカリ飾られた広々リビング
◆滝沢眞規子、ユーカリを置いた広々リビング公開
滝沢は「ユーカリ ほんのりいい香りがするよ」とつづり、天窓から光が差し込む開放的なリビングに、大きなユーカリの枝物を飾った様子を公開。黒い大きなソファが印象的な広々とした空間に、爽やかなグリーンが映えている。
◆滝沢眞規子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「開放感がすごい」「リビングが美しすぎる」「ユーカリの飾り方がセンス抜群」「こんな空間で過ごしたい」「段違いに豪華なお宅」「気持ちが整いそうな部屋」「憧れる」「こんな大きな枝物を飾れる広さがすごすぎる」「ホテルみたい」といった声が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
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