元日向坂46松田好花、サンリオキャラズラリのシール帳公開「すごい量」「センス良くて可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/03/22】元日向坂46の松田好花が3月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。大量のシールが収められたシール帳を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】26歳元坂道アイドル「お店ぐらいある」スタッフと交換したシール帳
松田は「メイクさんスタイリストさんと」とつづり、色とりどりのシールが丁寧にコレクションされたシール帳が並ぶ様子を公開。サンリオキャラクターや食べ物モチーフのシールがぎっしりと並んだ、バリエーション豊かなシール帳を披露した。
この投稿に、ファンからは「すごい量」「お店ぐらいある」「センスが良くて可愛い」「私も持ってます」「現場でも盛り上がってそう」「趣味が見られて嬉しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳元坂道アイドル「お店ぐらいある」スタッフと交換したシール帳
◆松田好花、シール帳公開
松田は「メイクさんスタイリストさんと」とつづり、色とりどりのシールが丁寧にコレクションされたシール帳が並ぶ様子を公開。サンリオキャラクターや食べ物モチーフのシールがぎっしりと並んだ、バリエーション豊かなシール帳を披露した。
◆松田好花の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「すごい量」「お店ぐらいある」「センスが良くて可愛い」「私も持ってます」「現場でも盛り上がってそう」「趣味が見られて嬉しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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