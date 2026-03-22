1年の大半が「晴れ」

米国コロラド州ラマー郊外の平原に位置するジャンクヤード『ウォラー・オートパーツ（Woller Auto Parts）』は、まさに自動車部品の宝庫だ。

【画像】「ポニーカー」分野を生み出した記念碑的存在【初代フォード・マスタング289を詳しく見る】 全39枚

1960年代後半に創業し、今も生涯をクルマに捧げたドン・ウォラーさんが経営するこのヤードは、80エーカー以上の広大な敷地面積を誇る。何千台もの車両が並び、クラシックカー愛好家にとって夢のような空間だ。色あせたテールフィン、角張ったピックアップトラック、忘れ去られたセダンが、果てしない空の下に並んでいる。



コロラド州のジャンクヤードで見つけた味わい深いクラシックカーを写真と共に紹介する。

乾燥した気候（年間300日以上が晴天）のおかげで、多くの車両が驚くほど良好な状態で保存されている。

ただし、予約なしで訪れるのは避けた方がいい。営業時間が不規則なため、事前に連絡するのが賢明である。筆者がアポなしで訪れてしまった時はゲートが閉まっていたが、親切な郵便配達員がオーナーに連絡し、寛大にも自由に探索を許可してくれた。あっという間に数時間が過ぎていったが、その間、敷地を見張るラマたちの鳴き声だけが響いていた。

フォード・マスタング

この庭で群れをなすのはラマだけではない。1960年代のフォード・マスタングが平原の太陽の下に並んでいる。スモールブロックの轟音や低燃費の直列6気筒は、もはや過去のものだ。かつては手頃なアメリカン・パフォーマンスカーの象徴だったが、今は静かに余生を過ごしている。部品の供給源となって、他のマスタングを走らせ続けているのだ。



フォード・マスタング

フォード・ピント・クルージングワゴン

こちらも動物に関するモデル。米国西部産の小型馬に因んで名付けられたこのフォード・ピントは、丸い舷窓と今や色褪せたグラフィックを備えた珍しいクルーシングワゴンだ。1970年代後半、サブコンパクトワゴンにカスタムバンの趣を加えようと試みたモデルである。このヤードではレストア用車両として販売され、誰かが救いの手を差し伸べてくれるのを待っている。



フォード・ピント・クルージングワゴン

シボレー・マリブ（1971年）

この1971年式シボレー・マリブは、シェベルの上級モデルとして誕生した。米国中流家庭の車庫に西海岸の華やかさを添えるため、カリフォルニア州マリブのビーチに由来する名が与えられた。当時は控えめな6気筒からパワフルなV8まで、いくつかの仕様を選べるようになっていた。この写真の個体はグリルとエンジンを取り外され、今では雑草に埋もれて静かに時を刻んでいる。まだ残っている部品に価値があるため、スクラップ処理を免れているだけだ。



シボレー・マリブ（1971年）

オペル・マンタ

1971年から1974年まで米国で販売されたオペル・マンタ・ラリーは、主にスポーツパッケージとして位置づけられていた。より攻撃的な外観を持ちながらも、標準の1.9Lエンジンはそのままだった。ただし、引き締められたサスペンションにより鋭いハンドリングを実現していた。この1台は、後方からの激しい追突事故によってリアが潰れ、フロントも損傷している。まっすぐなボディパネルがほとんど残っていないのに、ここまで長く生き延びたのは驚くべきことだ。



オペル・マンタ

イーグル・タロン

ウォラー・オートパーツは時折廃車を破砕機へ送るが、この山もその運命を待っているようだ。その中に黒のイーグル・タロンが混じっている。イーグルは、クライスラーが1988年にAMCを買収した後に創設されたブランドで、旧AMCディーラーから販売されていた。

タロンは本質的に三菱エクリプスのバッジエンジニアリング車であり、1990年から1994年の間に販売されたのは14万5000台未満。現存率は低く、この黒の個体が、山の中で最も注目に値する1台となっている。



イーグル・タロン

スバルGL（1985年）

ウォラー・オートパーツには1980年代の錆のない日本車が多数ある。かつてはほとんど注目されずに放置されていたが、数が減るにつれ、関心や価値が徐々に高まりつつある。その一例がこの1985年式スバルGL 4ドア・セダンだ。新車時は7646ドルで、4WDモデルの場合は1500ドル高かった。1985年、スバルは米国で約17万8000台を販売した。かなりに普及していたモデルだったのだ。



スバルGL（1985年）

デソート（1959年）

クラシックカーも数多く保存されている。1959年式デソート・ファイアドーム4ドア・セダンは、同様に状態の良いカイザーの隣に停められており、ボディにも歪みがなくほぼ完全な状態だ。デソートブランド終焉期を代表するクルマとして、レストアに適した1台と言えるだろう。



デソート（1959年）

ダッジ・セントレジス

セントレジスという名称はホテルのロビーのような高級感を連想させるが、1979年から1981年に販売されたこのモデルは、クライスラーの経営不振期に急遽投入された大型セダンだ。シボレー・カプリスやフォードLTDに対抗する意図があったが、ライバルには到底及ばなかった。1979年に約5万2000台、1980年に約2万1000台を販売したが、最終年となった1981年には4000台未満で生産が打ち切られた。現存車は珍しく、この日焼けした個体は貴重だ。



ダッジ・セントレジス

ウィリスCJ

オハイオ州トレドで生産されたこのウィリス・ジープは、おそらく1944〜1948年製のCJ2Aだ。第二次大戦後、民間向けに生産された初期モデルの1つである。助手席後方のステッカーには「コロラドへようこそ。さあ、帰れ！」と書かれているが、ウォラー・オートパーツのスタッフはそんな気持ちは微塵も抱いていない。



ウィリスCJ

フォルクスワーゲン・ラビット（1977年）

この1977年式フォルクスワーゲン・ラビット（ゴルフの英国車名）は、ドイツで生産された初期のモデルだ。1978年にペンシルベニア州で米国生産が開始され、それから四角いヘッドライトに切り替えられた。初代ラビットは1975年に登場し、大型後輪駆動セダンが主流だった米国市場に低燃費の前輪駆動という選択肢をもたらした。日焼けしたオレンジ色の塗装は今や錆と融合し、区別がつかなくなっている。



フォルクスワーゲン・ラビット（1977年）

ポンティアック・スターチーフ（1956年）

この1956年式スターチーフ2ドア・ハードトップは、かつてポンティアックのラインナップ上位に位置していた。エントリーモデルのチーフテンより長いホイールベースを持ち、より豪華な仕様となっていた。元々はV8エンジンにオートマティック・トランスミッション、パワーブレーキを装備していたが、1975年にドンさんが購入して以来、ヤードに保管されたままとなっている。

現在ボンネットとエンジンは欠品しており、包括的なレストアが必要だが、フロアパンを除けばボディの状態は良好だという。



ポンティアック・スターチーフ（1956年）

オールズモビルF-85（1963年）

この1963年式オールズモビルF-85のフロントガラスには「Alum V8」とメモ書きされている。これは215立方インチ（3.5L）のオールアルミ製V8エンジンを指しており、当時としては先進的な軽量設計だったが、GMはわずか数年で生産を中止してしまった。しかし、このエンジンの権利は英国のローバーに渡り、その後数十年にわたってレンジローバー、ランドローバー、ローバー、TVR、モーガンなど数多くの英国車に搭載された。

（翻訳者注：この記事は「中編」へ続きます。）



オールズモビルF-85（1963年）