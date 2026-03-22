元TOKIOの松岡昌宏（49）が22日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身の持病への対処法を明かす場面があった。

松岡は以前、番組内で持病で「逆流性食道炎みたいなものは持ってたりする」と告白。この日、逆流性食道炎と診断されたリスナーからメッセージが寄せられ、「食べる時に気をつけていることはありますか？」と質問が寄せられた。

松岡は「前もお伝えしたんですけど、逆流性食道炎になりたくなかったら簡単なんです。寝る前の3時間前に食べなきゃいいんです。そうすれば逆流性食道炎にはなりにくいですよ、起きている時ならね」と明かした。

さらに「あとは“咀嚼（そしゃく）を増やす”っていうのも大事ですね。僕は逆流性食道炎対策というよりは減量する時によく意識します。咀嚼回数を増やすことで満腹感を味わえるので、いつもの量の3分の2、つまり“腹八分目”で満足させるために凄くかみます。普段なら10分で終わる食事を、あえて20分くらいかけて食べるんです」とした。

「満腹中枢に信号が送られるのがだいたい15分〜20分後と言われているので、“これくらいで満足だな”って自分を騙してコントロールするんです。これをやると減量も楽になりますよ。これでやると、逆流性食道炎にもなりにくい、かつダイエットする時に楽にできるというのはありますね」と話した。

「そう分かっていても、僕もその時期じゃない、“ダラダラ期”の時はよく“うぇっ、うぇっ”ってなってますけどね。それのくり返しです」と苦笑。「最近は逆流性食道炎の薬も薬局で売ってます。これを飲むとだいぶ楽になりますよ。怪しいなと思ったらすぐ胃薬を飲むようにしています」と明かした。