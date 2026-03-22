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子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身の公式ブログを更新。自身の体調について明かしました。
 

【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん　「三度違う抗がん剤治療を受け　その度　ベッドから起き上がる事もできない　副作用を経験」「そこから　復活する底力を　何度も身体から細胞から　教えられた」　



古村比呂さんは「こんばんは　今日も花粉が凄かった」と、投稿。

続けて「花粉の影響で　出不精な私　＆　薬疹の影響で　抗がん剤治療延期の私」「今回は治療を延期して　良かった！　助かった！　と思いました」と、記しました。
 



古村比呂さんは「2017年の再発時　2018年の再々発時は　白血球数値が低くかったりで　治療が延期になったりすると『がん細胞が元気になっちゃうんじゃないか？』　と想像しちゃって　治療が出来ない事に　落ち込むこともありました」と、回顧。

続けて「けれど　治療が1週間遅れたことで　自分の体が元気になるのがわかってくると『休むことも大切なんだなぁ』と痛感。」と、記しました。

そして「2023年から再々再発の治療の時は　抗がん剤治療を受けられる状態であっても　気持ちが乗らないと『先生に今回は休んでもいいですか』と自分からお願いした事も」「すると先生からは『古村さんの今の状態では　1週間休んでも大丈夫ですよ』と嬉しい返答をもらうと　『やったぜ！免疫アップに集中！』とだけ思え　がん細胞が元気になっちゃう心配は　限りなく0になってました」と、綴りました。

 



古村比呂さんは「多分きっと　そういう思いになったのは　三度違う抗がん剤治療を受け　その度　ベッドから起き上がる事もできない　副作用を経験して　そこから　復活する底力を　何度も身体から細胞から　教えられたからだと思います」と、その思いを綴っています。

 



古村さんは19歳でクラリオンガール準グランプリに選出後、22歳でNHK連続テレビ小説『チョッちゃん』のヒロインを務め一躍人気女優に。現在はがん治療と並行しながら、女優としての活動も再開しています。

【古村比呂さんのがん闘病経緯】

2012年1月：子宮頸がんが判明し、子宮を全摘出
2017年3月：がんの「再発」を公表
2017年11月：がんの「再々発」を公表
2023年1月：がんの「再々再発」を公表
 



【担当：芸能情報ステーション】