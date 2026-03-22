俳優で歌手の田中健が21日に自身のアメブロを更新。娘の高校生活の最後となるお弁当作りを終えたことを報告し、娘へ温かい言葉を送った。

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「最後の高校生弁当 完成編」というタイトルでブログを更新した田中は、「完成しました」と切り出し、色鮮やかなお弁当の写真を公開。「週に1回、小学校の時の弁当はイベントのような回数でそれ以降、こんなに長続きするとは思いませんでしたが」と振り返りつつ、「おかげさまで完走出来ました」と達成感を滲ませた。

いつもは自身が作った印として恐竜のピックを1匹入れていたが、今回は「食べてくれた娘と、アシスタントのかみさんと今日は3人分刺してみました」と、最後のお弁当のこだわりを明かした。お弁当の中身については、卵焼きや味自慢の唐揚げ、そして華やかさを演出するために多用したフリルレタスなど味にも見た目にもこだわった様子を紹介した。

続けて、娘の成長を振り返り、「大病せず、毎日楽しそうに通学していた事が何より嬉しかった」と親心を見せた田中。学校の関係者や友人への感謝を述べるとともに、「終業式おめでとう。卒業式楽しみにしてます」と娘へ温かい言葉を送り、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「7年間お弁当作りお疲れ様でした」「何事にも変えられない家族愛、最高です」「お弁当の写真を見ていると私も心が温かくなります」などのコメントが寄せられている。