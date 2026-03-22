「通行人が手を振ってくれるから1時間この状態」



【写真】思わず手を振っちゃう♡ 窓辺に現れたアイドル猫兄妹

そんなコメントが添えられた2匹の愛猫の写真が、Xで3.4万件超の“いいね”を集め話題になっています。写っているのは、窓辺で日向ぼっこをする2匹の猫。左は「レモン」ちゃん（5歳6カ月・女の子）、右は「ソーダ」くん（5歳6カ月・男の子）です。



窓辺に置かれた段差のある箱の上に並んで座り、外をじっと見つめる2匹。その様子は、まるで通りを歩く人たちを見守っているかのようです。投稿によると、この場所で日光浴をしていると、通行人が手を振ってくれることが多いのだとか。2匹は興味津々といった様子で外を眺め続けていました。



この微笑ましい光景に、「かわいい♡」「アイドルですね」「これは手を振りますね」などの声が寄せられ、3.4万件を超える“いいね”が集まりました。写真を投稿したXユーザー・レモンとソーダさん（@remonsoda0901）にお話を伺いました。



仲良し兄妹がそろう“窓辺の人気スポット”

ーー撮影時の状況を教えてください。



「この場所は、2匹のお気に入りスポットです。朝から夕方まで太陽の光が入るので日光浴をよくしています。前の道が通勤の方や地元の方、近所の保育園の園児の散歩道にもなっているので、2匹が日光浴をしていると良く手を振ってもらっています。このときも、自分たちに手を振ってくれる人を興味津々といった様子で眺めていました」



ーーこの光景を目にした感想は？



「少しではありますが、ファンの方もできたようで嬉しいですね」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「1時間以上このままでした。寒い時期、この場所は太陽の光でとても暖かいので、2匹はしばらく窓際にいることが多いです。とはいえ、直射日光はかなり強いので、このあとはのぼせたのか、リビング床のフローリングの上でゴロゴロと寝そべって体を冷やしていました」



ーーふだん、どのような性格ですか。



「実際の兄妹ということもあって、本当に仲良し。寝る時はいつも一緒です。とくにソーダは、レモンのことが大好きすぎて、アピールが強め。レモンは、少し面倒くさそうにしていますが、最後はいつも仲良さそうにしています。兄妹の力関係でいうと、圧倒的にレモンが強いので、ソーダはレモンに嫌われたくないので基本的に無抵抗です」



リプライには、思わず手を振りたくなるという声や、2匹の姿をほほえましく見守るコメントが寄せられています。



「かわいい♡」

「アイドルですね」

「これは手を振りますね」

「ファンがいる！ すごーい」

「お会いできたら眼福です」

「会ったら間違いなく手を振りますね！！」

「通る人の方もすごく幸せな気持ちだと思う」

「近くに住んでいたら猫いるかな？ って、いつも見ると思います」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）