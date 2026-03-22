＜転居0日でご近所トラブル＞引っ越してくる一家、もう子どもが騒がしいんですが注意してもいい？
近所に家が建つと、そこにどんな家族が住むのかと気になるものです。仲よく付き合えたらよいでしょうが、最初から苦手意識を持つこともあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『斜め前の新築の家にもうすぐ引っ越してくる家族が、朝7時ぐらいからきています。窓を全開にしていて、子ども（2歳と4歳ぐらいの2人）の声がかなりうるさいです。うちの家の窓を閉めても中まで聞こえてくるので、かなり迷惑です。
新築に住めてワクワクしている家族に苦情なんか言ったら可哀想だし、これからの付き合いもあるので我慢していますが、たった数時間でイライラが止まりません。ひと言注意をしてもいいですか？ 皆ならどうしますか？』
投稿者さんの近所に新築の家が建ち、一家が引っ越してくるそう。今日はその準備のためか、朝からきているようですね。そして幼い子ども2人もはしゃいでいるようで、その声が投稿者さんの家まで届いてきます。その声に投稿者さんはイライラさせられていて、注意をしてもいいか悩んでいます。でも他のママたちは子どもの年齢に着目しているようです。こんなコメントが寄せられています。
2歳と4歳なら仕方ないかも
『幼児が新築に興奮するのは、一時的なことでしょう』
『2歳と4歳なんて、活発な性格の子ならそんなものでは？ 我慢するというか「今日も元気だね」という感じ』
騒いでいるのは2歳や4歳くらいの子どもです。新しい家を見て嬉しくて興奮しているために、大きな声を出しているのではないでしょうか。大人でも新しい家に入ったらはしゃぎたくなるものですから、子どもなら尚更ですね。乳幼児なら仕方ないという意見もあります。
注意をしない親が問題
『騒ぐ子どもは仕方ないにしても、窓を閉めたり、注意したり、できる対策をしない親が1番イライラする』
『幼児が非日常に対して興奮してはしゃぐのは想像できそうなものだから、家にくる時間をもう少し遅くすれば近所迷惑にならないだろうに。そういう親は想像力がないから、これからも迷惑をかけてくると思う』
新しい家では子どもが嬉しくて騒ぎ出すことは、普段一緒にいる親ならば想像に難くないでしょう。しかもやってきたのは朝7時。ご近所さんに迷惑がかかると考えることもできますね。子どもが騒ぐのは仕方ないとしても、子どもが騒いでも注意しない、窓を閉めるなどの対策をしない親に苛立ちを感じてしまいます。そして今回のように気が回らない親だと、今後も迷惑をかけられるのでは？ という不安も抱いてしまいますね。
引っ越しの挨拶のときにひと言…イヤミにしかならないけれど
『挨拶にきたら「元気なお子さんですね〜、うちの窓を閉めていても大きな声が聞こえて、夫と元気な子どもたちがやってきたんだね、と話していたんですよ」と苦笑いしながら言う』
『もし引っ越しの挨拶にきてくれたなら、そのときに、「ここのご近所さんたちは、皆さん静かに暮らすいい方たちですよぉ」と言っちゃうかな』
引越しをした家族が挨拶にきたら、遠回しに騒がしいことを伝えるのも手でしょう。「窓を閉めていても声が聞こえるくらい元気な子たち」と言えば、子どもたちの声がよく聞こえることも伝わるでしょう。相手の家族は、子どもの声がそこまで聞こえているとは気づいていないかもしれません。また「この辺りは静かな場所なので……」と、オブラートに包みながら伝えることもできそうですね。
現実路線。もう少し様子を見てみては？
『とりあえず今回は様子見をして、今後も被害があれば警察や自治会に相談するのがいいと思う』
『とりあえず静観。1週間も2週間も経ってもまだ騒いでいるなら、そっとお手紙を入れるかな』
『今日は引っ越し日でテンションが上がっているだけかもしれないから、とりあえず様子見。今後もずっとうるさいなら言う』
子どもたちは新しい家を見て興奮しているために、声も大きくなってしまったのでしょう。引っ越しをして生活が始まれば、興奮も落ち着いて騒がしさはなくなるかもしれませんね。もうしばらく様子を見て、それでも騒がしさが続くならば、自治会に相談をするのもよさそう。もしくはそっと匿名の手紙を入れておくこともできるのではないでしょうか。また直接話すときにはご近所さんと団結する方法もありそうです。
『あまりにうるさければ、他のご近所さんも同じように感じているはず。皆さんがどう動くか、とりあえず様子見してもいいかも』
投稿者さんが迷惑に感じているならば、他のご近所さんも同じように感じているのではないでしょうか。もしそうならばご近所さんに話をして、みんなで注意をしに行くことも可能ですね。そうすれば投稿者さんも心強いですし、相手の家族も多くのご近所さんに迷惑をかけていたことがわかるでしょう。ひとりで解決しようとせず、周囲と協力し合うことが大切かもしれません。