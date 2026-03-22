フリーアナウンサーの中川安奈さんが3月19日、自身のインスタグラムを更新。妹と映画『ウィキッド 永遠の約束』を鑑賞したことを報告しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 妹との映画鑑賞 ＆ 豪華ディナーのオフショット公開 「映画のあとはディナーして充実の夜デートでした」





投稿では「Movie night 『ウィキッド 永遠の約束』」と記し、「ちょうどフリーになったばかりの1年前も妹と『ウィキッド ふたりの魔女』を観に行ったよねとしみじみ」と振り返っています。







今回の鑑賞にあたっては、「妹から、1939年の『オズの魔法使』もチェックしておいた方いいとアドバイスをもらって予習していたので、よりいっそう楽しめた気がしました」とその効果を実感した様子。「これからの方はぜひ」とフォロワーへのアドバイスも添えています。







映画鑑賞後は妹とディナーへ。「映画のあとはディナーして充実の夜デートでした」と、姉妹での特別なひとときを満喫したことを伝えています。







投稿には映画館でポップコーンを抱えて微笑む写真や、妹さんとの2ショット、ディナーの様子など複数の写真が添えられており、充実した姉妹の夜の様子が伝わってきます。







この投稿に、「さすが姉妹ですねぇ〜 目元はそっくりです」「デカイポップコーンはじめてみましたよ」「おしゃれな姉妹さんのディナー楽しそうですね」「仲良しさん、ツーショットですねー」「お二人ともとても美しくて素敵ですよ」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】