松村沙友理、第1子の性別を明かす「私に似てる？」「将来アイドル、素質あるな」
元乃木坂46で俳優・タレントの松村沙友理（33）が、22日放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）に生出演した。第1子出産発表後、初のテレビ生出演となった。
【写真】松村沙友理、第1子出産後初めてテレビで見せた姿
松村は、2025年12月3日に自身のインスタグラムを通じ、年上の一般男性と約2年の交際期間を経て結婚・妊娠を発表。今月12日、自身のインスタグラムを通じて第1子の誕生を報告し、同日にイベントに登場していた。
松村は、日曜朝の生放送にジャケット姿で登場。視聴者からは、SNSで「こないだ出産のニュース見たような気がするんだが、もう復帰!?すご〜」「まだ何日も経ってないのでは?!」「この間出産したばかりじゃなかったっけ!?」「産休短くない？」など、驚きの声があがった。
番組では「こども誰でも通園制度」について取り上げ、松村がママとしてコメント。「お仕事のとき今はまだ連れてきちゃっています」「きょうも」とセット裏を見やった。
性別を聞かれると「かわいい、かわいいプリンセスりんご」と表現。「私に似てる？わかんないです。かわいすぎて、かわいすぎて」と言い、「うちの子、結構もう笑うんですよ。ニコニコちゃん。これは将来アイドル、素質あるな」と笑顔で語った。
【写真】松村沙友理、第1子出産後初めてテレビで見せた姿
松村は、2025年12月3日に自身のインスタグラムを通じ、年上の一般男性と約2年の交際期間を経て結婚・妊娠を発表。今月12日、自身のインスタグラムを通じて第1子の誕生を報告し、同日にイベントに登場していた。
番組では「こども誰でも通園制度」について取り上げ、松村がママとしてコメント。「お仕事のとき今はまだ連れてきちゃっています」「きょうも」とセット裏を見やった。
性別を聞かれると「かわいい、かわいいプリンセスりんご」と表現。「私に似てる？わかんないです。かわいすぎて、かわいすぎて」と言い、「うちの子、結構もう笑うんですよ。ニコニコちゃん。これは将来アイドル、素質あるな」と笑顔で語った。