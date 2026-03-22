1児の母・フジ内田嶺衣奈アナ「より大人のご飯に近づいた」子どものワンプレートごはん公開「盛り付けが綺麗」「栄養バランス完璧」の声
【モデルプレス＝2026/03/22】フジテレビの内田嶺衣奈アナウンサーが3月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どものワンプレートごはんを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】1児の母36歳フジアナ「品数が多くて尊敬」2歳子どものワンプレートごはん
内田アナは「久々に こちらは今日の朝ごはん」とつづり、最近の子どもの食事を投稿。アボカドとブロッコリー、トマトといちご、ひじきごはん、鮭としめじのバター醤油が並ぶ色鮮やかなワンプレートと、別の器に入ったコーンポタージュと納豆を披露した。
「プレートで出すようになってから、なんだかより大人のご飯に近づいた気が」と成長を実感しつつ、「相変わらずモリモリ」「これが食べたい！これはイヤ！という意思もよりはっきりしてきました」と最近の食事の様子を紹介。また「最近は乾杯ブームで、1食につき5回は乾杯しています 笑」と、微笑ましいエピソードも明かしている。
この投稿には「盛り付けが綺麗」「美味しそう」「栄養バランス完璧」「乾杯ブーム可愛すぎ」「こんなに食べてくれるの絶対に嬉しい」「品数が多くて尊敬」といった声が寄せられている。
内田アナは2021年9月22日に、同局の情報政策局に勤める男性社員と結婚。2024年1月に第1子を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】1児の母36歳フジアナ「品数が多くて尊敬」2歳子どものワンプレートごはん
◆内田嶺衣奈アナ「より大人のご飯に近づいた」子どものワンプレートごはん披露
内田アナは「久々に こちらは今日の朝ごはん」とつづり、最近の子どもの食事を投稿。アボカドとブロッコリー、トマトといちご、ひじきごはん、鮭としめじのバター醤油が並ぶ色鮮やかなワンプレートと、別の器に入ったコーンポタージュと納豆を披露した。
◆内田嶺衣奈アナの投稿に反響
この投稿には「盛り付けが綺麗」「美味しそう」「栄養バランス完璧」「乾杯ブーム可愛すぎ」「こんなに食べてくれるの絶対に嬉しい」「品数が多くて尊敬」といった声が寄せられている。
内田アナは2021年9月22日に、同局の情報政策局に勤める男性社員と結婚。2024年1月に第1子を出産した。（modelpress編集部）
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