相川七瀬 （C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/22】歌手の相川七瀬が3月21日、自身のInstagramを更新。大学院を卒業したことを報告し、反響を呼んでいる。

【写真】51歳美人歌手、大学院卒業式で見せた袴姿

◆相川七瀬、大学院を卒業


相川は「本日無事に、大学院の学位記授与式を終えました」と大学院を卒業したことを報告。「これからも自分のペースで研究を続けながら、成長していけたらと思っています」と綴り、袴姿を披露している。

相川は2018年、43歳の時に約2年の猛勉強の末に高卒認定試験に合格。2020年には國學院大學神道文化学部に入学し、2024年に卒業。同年4月、49歳で國學院大学院に進学した。

◆相川七瀬の投稿に反響


この投稿には「おめでとうございます」「挑戦する姿に勇気をもらえた」「艶やかで美しい」「人として尊敬」「年の重ね方が素敵」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

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