辻希美、次男・昊空（そら）くんの赤ちゃん時代の写真公開「笑顔が可愛すぎる」「大きくなるのは早い」の声
【モデルプレス＝2026/03/22】タレントの辻希美が3月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。次男・昊空（そら）くんの赤ちゃん時代の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳5児のママタレ「天使すぎる」13歳次男の赤ちゃん時代
辻は「今日はソラの誕生日」とクラッカーのスタンプなどを添えて、次男の誕生日を祝福。笑顔を見せる昊空くんの赤ちゃん時代の写真を公開した。
この投稿にファンからは「おめでとうございます」「笑顔が可愛すぎる」「大きくなるのは早いですね」「天使すぎる」「素敵な1年になりますように」「何を着てるんだろう」「辻ちゃんの子どもたち、みんな可愛い」「見ていて癒される」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「天使すぎる」13歳次男の赤ちゃん時代
◆辻希美、昊空くんの赤ちゃん時代の写真公開
辻は「今日はソラの誕生日」とクラッカーのスタンプなどを添えて、次男の誕生日を祝福。笑顔を見せる昊空くんの赤ちゃん時代の写真を公開した。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿にファンからは「おめでとうございます」「笑顔が可愛すぎる」「大きくなるのは早いですね」「天使すぎる」「素敵な1年になりますように」「何を着てるんだろう」「辻ちゃんの子どもたち、みんな可愛い」「見ていて癒される」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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