食べない減量はむしろ危険！糖質の代わりに摂るべき栄養素とは？【１週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法】

食べない減量はむしろ危険！糖質の代わりに摂るべき栄養素

たんぱく質をとってやせ体質に！

糖質を減らした分、積極的に摂取したいのがたんぱく質です。それも、肉や卵、魚といった動物性たんぱく質。なぜなら、動物性たんぱく質をしっかりとることで、血液中のたんぱく質「アルブミン」を増やせるからです。

アルブミンは肝臓でつくられるたんぱく質の１つで、血液の中で様々な物質と結合し、それぞれの目的部位へと運搬する働きがあります。アルブミンが十分に足りていれば筋肉量が増え、基礎代謝もアップ。さらに、肌や髪の毛も美しくなります。

反対に不足すると、免疫力が低下したり、筋肉量が減ったりして骨も弱くなります。厚生労働省が定めたアルブミン基準値は3.8～5.3ｇ／dlですが、健康であるためには欠かせないものなので、少し高めの4.5ｇ／dlを目標にするとよいでしょう。

アルブミン値を上げるには、動物性たんぱく質の中でも肉が最も効率的です。その次が卵。コレステロール値を心配する人もいますが、実は卵はコレステロール値の上昇とは無関係。１日２～３個食べても大丈夫です。１日にとるべきたんぱく質の量は、体重と同じグラム数が目安。体重60㎏の人なら60ｇが適量です。ちなみに、歯周病などの炎症があるとアルブミン値は低下します。口内ケアがおろそかだと、たんぱく質をとっても効果が得られにくいのでご注意を。

出典：『１週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法』著/栗原毅