ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「お気楽専業主婦なんて俺は許さない!?」 兄の口から飛び出す上から… 「お気楽専業主婦なんて俺は許さない!?」 兄の口から飛び出す上から発言の連続に絶句…！ ネットに毒され過ぎた兄の末路とは 「お気楽専業主婦なんて俺は許さない!?」 兄の口から飛び出す上から発言の連続に絶句…！ ネットに毒され過ぎた兄の末路とは 2026年3月22日 10時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 上から目線の発言が止まらない兄…妹の「なんか変」という直感、当たっている予感しかしません！お母さんにはまだ伝わっていないみたいですが、このまますれ違いが続いてしまうのでしょうか。次回、兄の「正体」がじわじわ明らかになっていきます…！>>【まんが】ネットに毒され過ぎた兄の末路(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】ネットに毒され過ぎた兄の末路 決して許されない罪…夫の意外な言葉に涙する…【開示請求待ったなし Vol.32】 「最後に2人きりで話そう」追い詰められて見せた不気味な笑顔の夫【うちの夫は自称起業家！ Vol.70】