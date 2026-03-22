皮膚科医が教える「セルフケアが有効なシミ」とそうじゃないシミの違いの見分け方

「シミ」と一口にいっても、種類によって原因も対処法もさまざまです。その中には、毎日のスキンケアや生活習慣の見直しで改善が期待できる“セルフケア向きのシミ”もあります。どんなタイプがセルフケアで対処できるのか、見分け方とポイントを今泉スキンクリニックの今泉先生がわかりやすく解説します。

※2025年12月取材。

監修医師：

今泉 明子（今泉スキンクリニック）

聖マリアンナ医科大学卒業、聖マリアンナ医科大学大学院修了。その後、日本赤十字社医療センター皮膚科、ワイル・コーネル医科大学などで研鑽を積む。2018年、東京都港区に「今泉スキンクリニック」を開院。医学博士。日本皮膚科学会専門医。日本美容皮膚科学会、日本小児皮膚科学会、日本皮膚免疫アレルギー学会、国際美容外科学会の各会員。

セルフケアが有効なシミとは？

編集部

セルフケアで改善が期待できるシミにはどんなものがありますか？

今泉先生

セルフケアで改善が期待しやすいのは、主に紫外線による日焼けシミや、ターンオーバーの乱れによって生じた軽度の色素沈着です。これらは肌の比較的浅い層にメラニンがたまっている状態のため、紫外線対策を徹底し、美白有効成分を含むスキンケアを継続することで、少しずつ薄くなる可能性があります。また、ニキビ跡や摩擦、炎症後に生じた色素沈着も、刺激を避けて肌の回復を促すケアをおこなうことで改善が期待できます。

編集部

できてすぐのシミはセルフケアで薄くなるのでしょうか？

今泉先生

できて間もないシミは、メラニンがまだ深く定着していないため、セルフケアの効果が出やすい傾向があります。特に紫外線を浴びた直後から数カ月以内のシミは、適切なUV対策と保湿、美白ケアを続けることで、自然なターンオーバーとともに薄くなっていくことがあります。ただし、ケアを怠ったり、紫外線を繰り返し浴びたりすると色が濃く定着してしまうため、早い段階から対策を始めることが重要です。

編集部

年齢も関係あるのですか？

今泉先生

はい。年齢はシミの改善しやすさに関係します。一般的に若い人は肌のターンオーバーが活発で、メラニンを排出する力も比較的保たれているため、セルフケアの効果を実感しやすいとされています。一方、年齢を重ねると代謝が緩やかになり、メラニンが肌にとどまりやすくなるため、セルフケアだけでは変化を感じにくい場合もあります。ただし、年齢に関わらず紫外線対策や適切なスキンケアはシミの進行予防に重要ですから、将来的な悪化を防ぐ意味でも続ける価値は十分、あると思います。

どんなセルフケアが有効？

編集部

シミに効果的な基本のセルフケアを教えてください。

今泉先生

シミ対策で最も重要なのは、徹底した紫外線対策です。紫外線はシミを濃くする最大の要因であり、季節や天候を問わず日常的なケアが欠かせません。SPF・PA値が十分な日焼け止めを毎日使用し、汗や摩擦で落ちやすいため数時間おきに塗り直すことが大切です。そのうえで、ビタミンC誘導体やトラネキサム酸、ナイアシンアミドなどの美白有効成分を含む化粧品を継続的に使用することで、メラニンの生成を抑え、肌全体の明るさを整える効果が期待できます。

編集部

ほかに気を付けるべきことはありますか？

今泉先生

スキンケアだけでなく、生活習慣もシミの改善や予防に大きく関わります。特に十分な保湿は、肌のバリア機能を保ち、外的刺激によるメラニン生成を防ぐうえで重要です。また、睡眠不足やストレスはターンオーバーを乱す原因となるため、質のよい睡眠を心がけましょう。さらに、ビタミンCやE、ポリフェノールなど抗酸化作用のある食品を意識的に取り入れることで、体の内側から肌の老化や色素沈着を抑える手助けができます。

編集部

美白化粧品は有効ですか？

今泉先生

正しく使えば、シミ対策の一助になります。ただし、即効性を期待するものではなく、肌のターンオーバーに合わせて一定期間継続することが重要です。一般的に、肌が生まれ変わるまでには約28日かかるとされますが、年齢とともにその周期は長くなります。そのため、少なくとも8～12週間は同じケアを続け、変化を見ていく姿勢が大切です。

編集部

そのほか、セルフケアで気を付けることはありますか？

今泉先生

シミを悪化させないためには、肌への刺激を極力避けることも重要です。強くこする洗顔や過度なマッサージ、頻繁なピーリングは、炎症を起こして色素沈着を助長する可能性があります。また、「シミを早く消したい」という気持ちから自己判断でケアを重ねすぎるのも逆効果です。セルフケアで改善が見られない場合や、シミが濃く広がってきた場合は、無理をせず皮膚科や美容皮膚科に相談することが大切です。

セルフケアでは消せないシミとは？

編集部

セルフケアだけで治すのが難しいシミには、どのようなものがありますか？

今泉先生

セルフケアで改善が難しいのは、肝斑、老人性色素斑（濃く境界がはっきりしたシミ）、そばかすの一部、深い層にある色素沈着などです。これらは紫外線だけでなく、加齢やホルモンバランスの変化、慢性的な刺激など複数の要因が関与しているため、スキンケアだけで薄くするのは困難です。特に加齢に伴うシミは肌の代謝を整えるだけでは変化が出にくく、レーザー治療や内服薬など、医療機関での専門的な治療が必要となるケースが少なくありません。

編集部

セルフケアで悪化してしまうシミもありますか？

今泉先生

はい、代表的なのが肝斑です。肝斑は非常に刺激に敏感なシミで、強い摩擦や過度なピーリング、頻繁なマッサージなどによって悪化することがあります。また、自己判断で刺激の強い美白アイテムを併用することも、炎症を引き起こし逆効果になる可能性があります。肝斑が疑われる場合は、まず刺激を減らし、専門医の診断を受けることが重要です。

編集部

医療機関での治療が必要なサインはありますか？

今泉先生

セルフケアを続けても長期間まったく変化がない場合や、急にシミが濃くなった、形がいびつに変化した、範囲が広がってきたと感じる場合は、早めに医療機関へ相談する目安です。シミの種類によっては、セルフケアでは対応できないものもあり、誤ったケアで悪化させてしまうこともあります。基本的には、「肌表面の浅いシミはセルフケア」「深いシミや変化の乏しいシミはクリニック」と考えるのがよいと思いますが、迷ったら自己判断せず、医師に相談するようにしましょう。

編集部

最後に、読者へメッセージをお願いします。

今泉先生

シミは「早く消したい」と焦るほど、かえって悪化させてしまうこともあります。大切なのは、自分のシミのタイプを正しく知り、無理のないケアを選ぶことです。セルフケアで改善が期待できるものもあれば、医療の力を借りたほうがよいシミもあります。毎日の紫外線対策やスキンケアを丁寧に続けつつ、少しでも不安や迷いがあれば、自己判断せず専門医に相談してください。正しい知識と適切なケアが、将来の肌を守る一番の近道だと思います。

編集部まとめ

シミがあると実年齢より老けて見えるなど、どうしても外見上の悩みにつながってしまいます。セルフケアで頑張るよりも医療の力を借りるほうが、回復が早いことも少なくありません。困ったことがあれば、ぜひ医師に相談してみましょう。

医院情報

今泉スキンクリニック

所在地東京都港区六本木7-18-8 第III大栄ビル6F

診療科目美容皮膚科、美容形成外科、一般皮膚科（保険診療）

診療時間［月～金］10:00-13:00／14:30-19:00

［土･祝］ 10:00-13:00／14:30-18:00

休診日日曜

0120-006-762

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