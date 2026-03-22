76分に途中出場→直後に圧巻のドリブル突破！ リバプール相手に躍動した三笘薫に敵将が言及「素晴らしいプレーをしていた」

76分に途中出場→直後に圧巻のドリブル突破！ リバプール相手に躍動した三笘薫に敵将が言及「素晴らしいプレーをしていた」