俳優の斎藤工（44）が21日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。食について語った。

MCの「極楽とんぼ」加藤浩次から「齊藤さん今、食べものすごいじゃない？味噌も造ってるって言ってたよね？」と話題を振られる場面が。「今年のヤツなんですけど」と手作り味噌の樽を公開した。

「コロナ禍で腸をベースに自分に合う食事を考えたら発酵食品にたどり着いて」と説明し、極力「100年前にあった食事にしてみよう」と試行錯誤したところ「僕には合ってるんだな」と感じたという。「僕はひどい花粉症だったんですけどそれが改善されたり、腸活すると快便になる」と利点を挙げ「優しくできます人に、気分がいいから」と伝えた。

続けて「たまにリリー・フランキーさんに匂いチェックされるんですけど“赤ちゃんっぽい匂いになった”って言われました」として食生活の改善で体臭にも影響あったといい「チートデーとか、翌朝、ベッドのにとか加齢臭、如実に出ます」と力説。

こだわりっぷりに共演の島崎和歌子が「ちょっと付き合えないですね…」とコメントすると「そうなんですよ」と斉藤。「独身で中年でこれなんでヤバいんですよ。（食生活がわかるから）便は見せていただきたいです」と真顔で言い切って笑いを誘っていた。