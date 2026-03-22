東北自動車道の佐野サービスエリア（ＳＡ、栃木県佐野市）上り線が１７日午前１０時、地域の特色をいかした「ドラマチックエリア」としてリニューアルオープンする。

商業施設の内外装デザインを監修したのは、日本の代表的建築家である隈研吾さんの設計事務所。１３日には関係者や報道機関向けの内覧会が行われ、佐野らしい仕掛けの数々が公開された。（木村彩乃）

ドラマチックエリアはＮＥＸＣＯ東日本グループが展開する事業の一環。ＳＡやパーキングエリアに地域の特産品や料理にこだわった商業施設をつくり、旅のドラマを演出することが目的で、同社管内約２０か所に設けている。

１９７２年に供用開始された佐野ＳＡは老朽化が進んでおり、上下線で改修工事が行われた。このうち、下り線側は先行して２０２０年に着工しており、２２年にオープン。２３年からは上り線側でも工事が行われていた。

今回再オープンする上り線側ＳＡの屋根には木目調のアルミ製のパネルを様々な角度で並べた。風に揺らぐような軽やかな動きを表現したもので、波打つような外観となっている。訪れる人々が思い思いの時間を過ごす情景をイメージしたデザインとなっている。

目玉であるドラマチックエリアには、佐野市の特産品や土産がずらりと並び、３５種以上の佐野ラーメンの商品を壁一面に展開した「ら〜めんの里」コーナーがある。さらに天明鋳物の焼き器で作った「さのまる焼き」なども販売される。ＳＡは上下線を徒歩で行き来できる構造になっているため、下り線利用者も上り線のドラマチックエリアを楽しむことができる。

１３日の内覧会では、ＳＡ内の商業施設の運営を担う「ネクスコ東日本エリアトラクト」の吉見秀夫社長が「高速道路と地域をつなぐ拠点としての共創の取り組みを進めていきたい」とあいさつ。隈さんも登壇し、「地域との交流やまわりにひらかれたイメージを建築でも表現した。この空間をエンジョイしてほしい」と話した。

同社はオープン後の年間来場者数を１００万人増の約４００万人と見込んでいるという。