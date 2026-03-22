ガンバ大阪でストライカーが覚醒中！ ヒュメットは今季7試合で“5ゴール”と止められぬ存在に
ガンバ大阪でプレイするスウェーデン人FWデニス・ヒュメット（29）がついに本領を発揮し始めた。
2025シーズンよりガンバでプレイする同選手。2024年のスウェーデン1部では30試合で14ゴール、カップ戦では7試合で4ゴールを記録するなど得点力が期待されていた。
昨シーズン、リーグ戦29試合に出場し7ゴールと一定の数字を残したが、イェンス・ヴィッシング新体制に変わった今シーズン、ヒュメットは覚醒中だ。
また今節も見せたイッサム・ジェバリとヒュメットの縦関係もここ数試合抜群で、このホットラインはガンバの大きな武器になっている。
百年構想リーグWESTで得点ランクトップを走るヒュメットは新体制でゴール量産モードに突入しているが、今シーズンはあと何回バットマンポーズを見られるか、楽しみだ。
青黒のホットライン炸裂— DAZN Japan (@DAZN_JPN) March 21, 2026
ジェバリ→デニス ヒュメット
針の穴を通す絶妙スルーパスから先制弾
明治安田J1百年構想リーグ
福岡×G大阪
DAZN 無料ライブ配信中#Jリーグ #だったらDAZN pic.twitter.com/YbQQVvW7Qc