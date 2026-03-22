ガンバ大阪でプレイするスウェーデン人FWデニス・ヒュメット（29）がついに本領を発揮し始めた。



2025シーズンよりガンバでプレイする同選手。2024年のスウェーデン1部では30試合で14ゴール、カップ戦では7試合で4ゴールを記録するなど得点力が期待されていた。



昨シーズン、リーグ戦29試合に出場し7ゴールと一定の数字を残したが、イェンス・ヴィッシング新体制に変わった今シーズン、ヒュメットは覚醒中だ。





明治安田J1百年構想リーグではここまで7試合で5ゴールをマークし、チームの攻撃を牽引。第2節の岡山戦で今季初ゴールをマークすると、そこから3試合連続ゴール。その後5節の広島戦で連続得点記録は途絶えるも、前節の神戸戦で再びネットを揺らすと今節の福岡戦でも得点を記録した。また今節も見せたイッサム・ジェバリとヒュメットの縦関係もここ数試合抜群で、このホットラインはガンバの大きな武器になっている。百年構想リーグWESTで得点ランクトップを走るヒュメットは新体制でゴール量産モードに突入しているが、今シーズンはあと何回バットマンポーズを見られるか、楽しみだ。