鈴木誠也、開幕絶望的で元ド軍外野手に“白羽の矢”…「カブス可哀想にな」「開幕ロースター入りはチャンス」ファンは期待と不安
鈴木誠也の代役をコンフォートが務めることになりそうだ(C)Getty Images
カブスの鈴木誠也が、開幕戦のメンバーから外れることが濃厚であると、クレイグ・カウンセル監督が明かした。
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地元放送局『Marquee Sports Network』のYouTube内の動画内で指揮官は、「開幕戦に間に合うように準備できるとは思えない。つまり、開幕戦を過ぎた段階で決断を下さなければいけない」と述べ、負傷者リスト（IL）入りするかどうか判断する見込みだ。
また、米スポーツ放送局『FOX Sports』のパトリック・ムーニー記者は自身のXで「カブスは、マイケル・コンフォートを開幕ロースターに加える方針だ」と投稿。元ドジャースで外野手のマイケル・コンフォートが鈴木の代役を務めることになりそうだ。
コンフォートは24年オフにドジャースと1年1700万ドル（約26億円）で契約合意。期待されて入団したが、打率は1割台と低迷。ポストシーズンでは登録メンバーから外れた。シーズン終了後はFAとなり、カブスとマイナー契約で合意していた。
SNS上では「これはちょっと悩ましい起用だな…」「カブスファンみんな待ってるぞー！！」「開幕ロースター入りはチャンスですね」「鈴木誠也の代わりがコンフォートはカブス可哀想にな」と、日本のファンからの期待や不安の声が入りまじっていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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