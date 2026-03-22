燃え広がる火の勢いに騒然

22日未明、福井県あわら市の住宅密集地で、製材所を全焼し、周辺の店舗や住宅5棟に燃え広がる火事がありました。

温泉街に近く、未明の大きな火災に一時騒然としました。

22日午前0時15分ごろ、福井県あわら市二面の製材所から火が出ているのを、通りかかった人が気づき、消防に通報しました。

製材所から出火か 店舗や住宅5棟に延焼

警察によりますと、出火したと見られる製材所は全焼し、周辺の住宅や店舗あわせて5棟にも燃え広がったということです。

現場は温泉旅館が立ち並ぶ芦原温泉から近く、住宅が密集する地域で、覚知からおよそ10時間後に鎮火しました。

この火事でおよそ70戸が停電し、現在は復旧しているということです。

これまでのところ、けが人は確認されていません。

警察と消防は23日午前9時から実況見分を行い、火元とみられる製材所を中心に出火原因を調べることにしています。

燃え広がる未明の大きな火災に、現場周辺は火事に気づいて外に出た人たちなどで一時、騒然としました。