ばんえい競馬はきょう２２日が今年度の最終日。振り返るとサクラヒメとのコンビでヒロインズＣを制し、重賞初勝利。自己最多の勝ち星を挙げることもできました。ただ、たくさんの失敗もあったので修正できるように、目の前の一つ一つのレースを大事に努力していきたいです。

今日は８鞍で１２Ｒばんえい記念ではヤマトタイコーに騎乗します。昨年は騎乗予定が除外となり参戦できませんでしたが、今年は自厩舎の馬ではないのに声をかけていただき、とれもうれしいです。元々山（第２障害）は上手な馬ですが、下りてからも頑張ってくれるようになってきました。メンバーが揃っている上に高重量戦は初めて。私も初めてのばんえい記念で緊張しそうですが、ヤマトタイコーとのリズムを大事に完走を目指して頑張ります。

８Ｒのプリンセスミミは前走が僅差の２着でしたが、まだ余裕があり、追い込みが足りず勝てたレースでした。馬の状態は一戦ごとに上がっています。今回は世代牝馬の一線級がそろい流れが速くなりそう。ペースに引っ張られないように気をつけて、山を下りてからスピード勝負に持ち込めれば。

９Ｒ・スーパーハリアーの前走はゴール寸前で膝をつき７着。勝ち負けできていただけに惜しい結果でした。本来はハナが速く、山も上手な馬。メンバー的に流れが速くなりそうで、展開が厳しくなると前走のようにラストが苦しくなるので、気をつけて運びたいです。

３Ｒのホクセイタケコは前走、山をクリアできず失格。スタートを出せず折り合いもつけることができませんでした。再検では道中で折り合いをつけられて内容は良かったです。クラス的に通用する力はあるので、スムーズなレースができれば。

（ばんえい競馬所属騎手）

【騎乗馬】（馬名の後ろは本紙評価）

１Ｒ・イチマツ Ｂ

２Ｒ・ツガルアマゾン Ａ

３Ｒ・ホクセイタケコ Ｂ

４Ｒ・サクラタユウ Ａ

８Ｒ・プリンセスミミ Ｂ

９Ｒ・スーパーハリアー Ｂ

１１Ｒ・ホクセイサクラコ Ｂ

１２Ｒ・ヤマトタイコー Ｃ