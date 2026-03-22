元TOKIOの松岡昌宏（49）が22日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。年齢を重ねて変化したカバーへの考えを明かす場面があった。

リスナーから以前番組でオンエアした松田聖子の「赤いスイートピー」の中森明菜のカバーについての感想が寄せられると、松岡も「このラジオで先日聞いて“いやあ、いいよね”」と絶賛。「聖子さんの『赤いスイートピー』があったとして、同じ曲なのに全然表情が変わる。でもこれって聖子さんの『赤いスイートピー』が俺たちに染み込んでいるから、カバーも良く感じるんだろうね、違う表情で」としみじみ。

「カバーはあんまり若い時は“なんで人の歌歌うんだろう？”って単純に思ってた。ちょっと正直カバーというもの、あんまり好きじゃなかった気がするんですよ」と松岡。「それがそれが、いつの間にか好きになっていた」といい、「何が悲しいって、俺たちの時代で覚えた曲が“元々カバーなんだ”みたいのもあったりするのよ。本当は違う方がお歌いになっていたんだけど、“これもカバーなんだよ”みたいな。島谷ひとみさんの『亜麻色の髪の乙女』とかさ。“すげえいい曲だな！”みたいに思っていたら、もう全然、前に全然違う方々がお歌いになられていた。あの曲、（作曲）すぎやまこういちさんじゃなかった？そうだよね、ドラゴンクエストの。そういうことを知ったりすると“ほう……！”みたいな。やっぱ良いものは良いんだっていうことがわかるんすよね」と話した。

「なんで若い時って嫌だったんだろうね。オリジナルを聴いて、ちょっと違和感があったのかな？“継母”みたいな感じ。“なんか違和感がある”“僕の知っている〇〇じゃない”みたいな」と回顧。「若いからこそ、新しく来るものに対してちょっと拒否反応起こすみたいなのってありませんでした？食べ物でも。“こんな食べ方あるんだよ”“こうやって食べても美味しいんだよ”って言われても、“いや、いい。俺これで大丈夫”みたいな。冒険をしないっていう」と苦笑した。

さらに「それが少し歳とってくると冒険ができるようになってきて、“こういう食べ方もあるんだ”っていうのと一緒で、カバーも“こういう聴き方もあるんだ”っていうのが認められるようになると、幅が広がっていくのかな、なんて思ったり。ちょっと強引かな？」と笑った。