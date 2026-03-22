BOTANISTで叶える角質ケア♡新作スクラブでつるすべ肌へ

ボタニカルライフスタイルブランドBOTANISTから、角質ケアをもっと心地よく楽しめる新作が登場。肌にやさしく寄り添いながら、つるんとしたなめらか肌へ導くボディースクラブと、毎日使えるスクラブボディーソープがラインナップ♡季節の変わり目に気になるざらつきやくすみケアにぴったりな注目アイテムです。

選べる2タイプのスクラブ

「ボタニスト ボタニカルボディースクラブ デューイー／ブライトケア」は、各250gで各1,738円（税込）。

デューイー（緑）は潤いを保ちながらしっとりつるすべ肌へ導き、ブライトケア（ピンク）は透明感*1のある明るい肌印象へ整えます。

厚みのあるジェルクッションが肌への負担を軽減し、なでるように洗うだけで角質をやさしくオフ。さらに泡立つ仕様で全身3にも使用可能です。

微細な「アンズシードスクラブ4」と「シリカ5」を配合し、弱酸性で肌あたりもなめらか。植物由来幹細胞成分7やナイアシンアミド8、ビタミンC誘導体9など美容液成分も贅沢に配合されています。

香りは、デューイーがリーフグリーンとゼラニウムの洗練されたハーバル調、ブライトケアはフィグとラズベリーの甘く華やかな香りで、ケアタイムを優雅に演出します。

DUO数量限定の抹茶クレンジングが登場♡透明感ケア叶う新作バーム

毎日使えるスクラブソープ

「ボタニスト ボタニカルスクラブボディーソープ デューイー」は、490mLで1,650円（税込）。ボディーソープとスクラブの2役を兼ね備え、泡立てればやさしく洗浄、泡立てずに使えば気になる部分の角質ケアが可能です。

ボディースクラブ同様、植物由来の「アンズシードスクラブ2」と「シリカ3」を配合し、毎日使えるやさしい使い心地を実現。

さらに植物由来ペプチド5やナイアシンアミド7、パンテノール8などを配合し、潤いと透明感6のある肌へ導きます。

みずみずしく清々しいペアーとゼラニウムの香りで、バスタイムがリフレッシュの時間に変わります。

やさしさ重視の角質ケア

BOTANISTの新作は、「スクラブ＝刺激が強い」というイメージを覆すやさしさが魅力。ジェルクッションや微細スクラブにより、肌をいたわりながら不要な角質だけをオフします。

週1～2回のスペシャルケアとして使えるボディースクラブと、毎日使えるボディーソープを使い分けることで、より効率的にケアが可能。

肌状態やライフスタイルに合わせて、自分らしいケア習慣を取り入れられます。

つるすべ肌を日常に♡

やさしさと機能性を両立したBOTANISTの角質ケアアイテムは、忙しい毎日でも無理なく続けられるのが魅力。香りに癒されながら、自分をいたわる時間をつくってみませんか♡

毎日のケアに取り入れて、触れたくなるようなつるすべ肌を目指しましょう♪