株式会社高知駅前観光は、国内で唯一の夜行高速バス用フルフラット型シート「Sommeil Profond(ソメイユプロフォン)」の改良型を搭載した新型車両の報道関係者向けの試乗・撮影会を2026年3月19日(木)に東京・羽田空港で開催しました。

【写真を見る】車内はこうなっています！“フルフラット型シート” 夜行バスの快適性は

ソメイユプロフォンは、バスでの長距離移動における疲労軽減を目指したフルフラット型シートです。国土交通省の「高速バスのフルフラット座席ガイドライン」に準拠した安全設計で、上下2段式を採用することで1台最大24人の定員を確保しています。高知県内の企業間コラボによる「メイドインこうち」の製品です。

高知駅前観光は、2025年3月からのモニター運行で得たアンケート結果を踏まえ、プライバシー確保のカーテンや充電ポートなどを追加した改良型を同年12月より通常運行に導入しています。

2026年4月から改良型の2台目を導入するのを前に開かれた今回の試乗会には、報道関係者が参加し、実際に就寝しながら東京駅前から首都高速を経由して羽田空港まで走行。その後、撮影会が開かれました。改良型シート24席をすべて搭載した状態で報道公開するのは、今回が初めてだということです。

安いけど「疲れる」から「疲れない」を実現 全く新しいフラット型シート

フラット型シート「Sommeil Profond(ソメイユプロフォン)」は、上段・下段の2席で1つのユニットとなっています。改良型は、長さが182cm(初期型比+5cm)、幅が53cm(+5cm)となり、間口や空間が広がりました。手荷物用の収納ネットやメガネなどの小物入れ、USB充電ポートが追加されました。Wi-Fiも使えます。枕や毛布に加えて、頭の部分には仕切りカーテンが設置されているため、プライバシーも確保できます。

車内には、改良型ユニットが左側、中央、右側の3列で各4ユニット、合計12ユニットが並びます。上段・下段で合わせて24人が乗車できます。

筆者も、東京駅前のバスターミナル東京八重洲から羽田空港までの約40分間、横になって乗り心地を体験しました。乗車の際は、靴を脱いで「くつ箱」に収納します。指定されたのは上段で、はしごを使って頭からシートに潜り込みます。筆者の身長はシートの長さとほぼ同じ約182cmで、体をまっすぐ伸ばすと頭と足がぴったりくっついてしまいました。それでも足を少し曲げれば問題はありません。横幅にも少し余裕があるので寝返りを打ち、横向きになることも可能。揺れや音は気にならず、概ね快適な乗り心地で、40分間の試乗会はあっという間でした。車内の後方にはトイレと、トイレの待ちスペースとしても使える座席が設置されていました。

バス運行会社がシートを売る!? 今後は⋯全国の高速バス事業者に提供へ

＜高知駅前観光・梅原章利社長＞

「乗り心地を最適にするために通路など普段使わない場所を少し狭くするやり方で、居住スペースの快適性を高めることに力を入れた。小物入れに関してはお客様からの要望をできる限り反映させたいとスタッフが3Dプリンターで作って、取り付けてみたり試行錯誤した。大きな枠組みとしては完成形になるが、最終的なゴールとは思っておらず、より良いものに改良していくプランはある。まずは今できた車両で運行してみて、他のバス会社さんがこのシートを導入したいと言ってくれて、使ってもらうようなことを少し試していきたい。高速バスの利用者からは『値段は安いけれどどうしてもしんどい、疲れる』そういう悩みの部分を解決したいという思いが一番のポイント。自社でも良いものを作ることでお客様が選択してくれて売り上げが伸びることは有難いが、新しい移動の形を全国に発信していくことでバス業界自体が底上げされれば一番良いと考えている。」

目的地に着いても⋯「お客さんが熟睡して」乗れば分かる価値

＜高知駅前観光・梅原章利社長＞

「手応えは比較的良い。ドライバーが実際に運行していて困っているのは『お客さんが熟睡しすぎて到着バス停で降りられない、なかなか目を覚ましてくれない』、バスターミナルの人に『早く出てください』と苦情を言われること。シートを提供する本来の目的からすると最大限の成果、効果が上がっているのではないかと思っている。このシートは見た目よりも乗ればわかる。まずは多くの人に体験してもらいたい。その結果、価値がわかれば、全国のバス会社さんが使ってくれるようになる。それによって日本の移動に新しいページができることを目標にして頑張っていきたい。」

フルフラット夜行高速バスの運行日と販売価格は⋯

高知駅前観光は、フルフラットシートタイプの座席(ソメイユプロフォン)を搭載した高速夜行バスを「FLATON(フラットン)」の路線愛称で高知～鳴門～東京の間で運行しています。

2026年3月までは「毎週3往復」の運行でしたが、2026年4月からは改良型の2台目の導入で「毎週4往復」(高知発：木・金・土・日曜／東京発：金・土・日・月)での運行に増発されます。

全席指定で販売価格は、2026年4月運行分からは「上段・下段統一の変動制運賃」となり、基準となる価格は1万7000円前後の予定で需要により変動するということです。

モニター運行時から使用していた初期型は、今後は予備車となるということです。