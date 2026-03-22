◆カーリング 世界選手権（日本時間２２日、カナダ・カルガリー）

準決勝で日本代表ロコ・ソラーレがカナダに３―１１で完敗。前半から大量失点し流れを奪えなかった。日本時間２３日の午前０時から行われるスウェーデンとの３位決定戦に進み、１６年の銀メダル以来、１０年ぶりの表彰台を狙う。カナダは決勝でスイスと当たる。

１次リーグ（Ｌ）で敗れたカナダとの再戦。第１エンド（Ｅ）からいきなり大量３点を奪われる展開となった。日本は何とかついて行くが第３、４Ｅも２点ずつ失点で２―７の５点ビハインドで折り返した。

第６Ｅは粘って１点スチールも、第７Ｅは３点追加されて３―１０と突き放された。ここで自ら負けを認める「コンシード」しようと日本は握手を求めに行ったが、大会ルールで決勝トーナメントは第８Ｅまで戦わなければならず、まさかの試合継続。日本、カナダの選手共に大爆笑だった。

第８Ｅの最後の１投はスキップの藤沢五月が、相手への敬意を示すように、自身もくるりと１回転してから石を投げる“リスペクト・ショット”で終戦。会場は大盛り上がりだった。

試合後、藤沢は「１Ｅ目からアジャストできなかった。ピンチは切り抜けられましたがチャンスで決めきれなかった」と悔しそうに振り返り、３位決定戦へ「同じ会場で同じシートで自分たちで選んだ石ですが、毎回毎回アイス状況が変わる。いかに自分たちが過去の情報をリセットしてフレッシュな気持ちで臨めるかが大事。最後の試合になるのでしっかり集中する。この大歓声の中でやることもなかなか無いので、その状況を楽しんで自分たちのカーリングをしていきたい」と笑顔で意気込んだ。

３年ぶり３度目の出場となる大舞台。初出場の１６年は銀メダル、２３年は６位だった。日本勢初制覇を狙う今回は、混合ダブルスの世界選手権にも出場する小穴桃里をリザーブとして招集している。