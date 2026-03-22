関根勤が１８日に配信したＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」に鬼越トマホークが出演し、アンタッチャブル山崎弘也、キャイ〜ンウド鈴木の話題で盛り上がった。

番組では「【大御所列伝】芸能界の伝説は尽きることがない！関根＆鬼越トマホークが激ヤバな大御所の裏話を大暴露！」と題して語り合った。

山崎の話題になって関根が「ザキヤマ君はマイルドだよ」と人柄を称賛。鬼越の金ちゃんが「普段すごくおとなしいですもんね」と応じた。関根は「すごい常識人でケンカも嫌いだし、もめ事も嫌いだし。家族も大事にしている」とし、良ちゃんも「人格者ですもんね。公園で娘さんと誰の目も気にせず遊んでるらしいです」と続いた。

関根は「関根家のパーティーをインド料理屋さんを借り切ってやるのよ。ザキヤマ君の一家と麻里の一家が仲良くてザキヤマ君も来てくれる」と娘の関根麻里と山崎が家族同士仲がいいことに触れた。関根は「そしたらいろんなところの子供がくる。全員ザキヤマのところに行く。ゲラゲラ子供が笑って。ザキヤマのところに７割が行って３割がウドのとこに行く」と子供に好かれることを明かした。

良ちゃんが「ウドさん本番中もですけど、普段もずっと謝ってる」とウドの人柄に触れた。関根が「そうだよ」と応じ、金ちゃんは「会うとすぐお金くれる」とも。良ちゃんは「すいませんって言いながら、お金渡してるから借りたのかな？って」と語った。