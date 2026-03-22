俳優の斎藤工（44）が21日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。仲良しの芸人について語った。

俳優はもちろん、映画監督としても活躍し「短編入れたら10本近く」の作品を世に送り出した齊藤。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次らからは「凄いよ」と賛辞が送られた。

しかし当の本人は「家賃払えないです、監督業だけだと」とぶっちゃけて「監督したモノがDVDとかになって、たまに2500円とか入るんですよ」と苦笑い。「監督でこれだとしたら、スタッフさんたちとかって…どんなにヒットしても今のシステムだと現場を支えてる人たち、還元がないんです」と明かした。

加藤から「そんな話を毎日してるんですか？齊藤さんは。誰としてるんですか？」とツッコまれると「そうかもしれないです」と回答して「僕こういう番組出させていただく時、仲いい方って絶対聞かれるんですけど、1名しかいなくて…永野一樹さん、永野さんです」と説明。共演者はお笑いタレント・永野の名前が挙がったことよりも、「一樹」という名前を初めて聞いた事に驚いていた。