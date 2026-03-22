沢尻エリカ、Mattと“密着”2ショット ノースリーブ×舌出し姿に「美しすぎる」「オーラハンパない」と反響
俳優の沢尻エリカ（39）が21日、タレントのMatt（31）のインスタグラムに登場。“密着”2ショットが公開された。
【写真】「オーラハンパない」ノースリーブ姿でMattに密着する沢尻エリカ
Mattは「大好きなエリカ様と」とつづり、2ショットを複数枚アップ。ノースリーブ姿の沢尻がMattに寄り添うように手を添えており、沢尻はウインクしたり舌を出したりと、多彩な表情を見せている。
「"この世の宝の美しさ"わたくし、久しぶりに興奮を隠すこと出来ず 100億回ほど飛び上がりました」と沢尻との出会いに喜びをにじませたMattは、「次回はご飯しましょうね エリカ姉様」とメッセージをつづった。
この2ショットには、「エリカ様美しすぎる 目の保養すぎる2ショットです」「美の競演！」「画角いっぱいの輝きです!!」「オーラハンパない」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「オーラハンパない」ノースリーブ姿でMattに密着する沢尻エリカ
Mattは「大好きなエリカ様と」とつづり、2ショットを複数枚アップ。ノースリーブ姿の沢尻がMattに寄り添うように手を添えており、沢尻はウインクしたり舌を出したりと、多彩な表情を見せている。
「"この世の宝の美しさ"わたくし、久しぶりに興奮を隠すこと出来ず 100億回ほど飛び上がりました」と沢尻との出会いに喜びをにじませたMattは、「次回はご飯しましょうね エリカ姉様」とメッセージをつづった。
この2ショットには、「エリカ様美しすぎる 目の保養すぎる2ショットです」「美の競演！」「画角いっぱいの輝きです!!」「オーラハンパない」など、さまざまな反響が寄せられている。