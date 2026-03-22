元韓国代表DFファン・ソッコが現役引退…大卒で広島加入、鹿島など日本の4クラブでプレーしてJ1リーグ3度制覇
元韓国代表DFファン・ソッコ(36)が21日、2025シーズン限りでの現役引退を発表した。
ファン・ソッコは大邱大学校からの大卒ルーキーでサンフレッチェ広島に加入し、2度のJ1優勝を経験した。また、韓国代表としてプロ1年目のロンドンオリンピックで銅メダルを獲得し、14年にはブラジルワールドカップにも出場した。
15年と16年は鹿島アントラーズでJ1、リーグカップ、天皇杯を1回ずつ制覇。17年は中国へ移籍したが18年に清水エスパルスに加入してJリーグ復帰を果たし、21年からの3シーズンはサガン鳥栖でプレーした。J1では通算240試合11得点だった。
24年と25年は母国でプレーし、昨季限りでの引退を決断。自身のインスタグラム(@seok_ho20)を通じて以下のようにコメントしている。
「いつかはこの言葉を伝えなければならないと思っていましたが、いざ書こうとすると簡単ではありません。文章を書くのが得意ではないので、なおさら難しく感じています。私は今日、サッカー選手・黄錫鎬としての時間に区切りをつけようと思います。子供の頃から当たり前のように続けてきたサッカーなので、それが終わるという実感が、まだあまり湧いていません」
「良かった記憶よりも、足りなかった瞬間の方が多く思い浮かびますが、それでも最後まで諦めずに続けてこられたのは、チームメイトや先輩・後輩、そして皆さんのおかげです。スタジアムで自分の名前を呼んでくれた声、苦しい時ほど大きく聞こえた応援、その一つ一つが、また走り出す力になりました」
「それぞれのチームで出会ったファンの皆さん、そして共に過ごしたすべての方々に、心から感謝しています。私は本当に、幸せにサッカーをすることができました。これからはピッチを離れますが、ピッチの上で感じたすべての感情は、一生忘れません。これまで、本当にありがとうございました」
「そして…私の人生で、一番幸せだった時間は、サッカー選手として生きてきたこれまでの時間でした」
ファン・ソッコは大邱大学校からの大卒ルーキーでサンフレッチェ広島に加入し、2度のJ1優勝を経験した。また、韓国代表としてプロ1年目のロンドンオリンピックで銅メダルを獲得し、14年にはブラジルワールドカップにも出場した。
15年と16年は鹿島アントラーズでJ1、リーグカップ、天皇杯を1回ずつ制覇。17年は中国へ移籍したが18年に清水エスパルスに加入してJリーグ復帰を果たし、21年からの3シーズンはサガン鳥栖でプレーした。J1では通算240試合11得点だった。
「いつかはこの言葉を伝えなければならないと思っていましたが、いざ書こうとすると簡単ではありません。文章を書くのが得意ではないので、なおさら難しく感じています。私は今日、サッカー選手・黄錫鎬としての時間に区切りをつけようと思います。子供の頃から当たり前のように続けてきたサッカーなので、それが終わるという実感が、まだあまり湧いていません」
「良かった記憶よりも、足りなかった瞬間の方が多く思い浮かびますが、それでも最後まで諦めずに続けてこられたのは、チームメイトや先輩・後輩、そして皆さんのおかげです。スタジアムで自分の名前を呼んでくれた声、苦しい時ほど大きく聞こえた応援、その一つ一つが、また走り出す力になりました」
「それぞれのチームで出会ったファンの皆さん、そして共に過ごしたすべての方々に、心から感謝しています。私は本当に、幸せにサッカーをすることができました。これからはピッチを離れますが、ピッチの上で感じたすべての感情は、一生忘れません。これまで、本当にありがとうございました」
「そして…私の人生で、一番幸せだった時間は、サッカー選手として生きてきたこれまでの時間でした」