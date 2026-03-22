Snow Man佐久間大介主演『スペシャルズ』主人公ダイヤを取り巻く個性派メンバーに注目＜新カット独占解禁＞
現在公開中のSnow Manの佐久間大介が主演する映画『スペシャルズ』。年齢も性格もバラバラな＜孤高のプロの殺し屋たち＞が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す――そんな先の読めないストーリーが展開する。公開前にはTikTokのダンス動画再生数が4000万回を超えるなど注目を集めてきた本作では、ダンス経験や背景の異なるキャストたちが一つのチームとしてパフォーマンスを作り上げていく姿も見どころの一つ。公開後、SNSでは脇を固める個性派ぞろいのチーム「スペシャルズ」のメンバーを推す声も見られる。そこで今回は、主人公ダイヤ（佐久間）を取り巻く「スペシャルズ」たちについて、各キャラクターの新写真やSNSでの反応をもとに紹介していく。
【写真】チーム「スペシャルズ」のかっこよすぎる新カット＜独占解禁＞
◆熊城（椎名桔平）
殺し屋たちを引き合わせた張本人で風間組のナンバー2。当初はやらない予定だったが、ダイヤからチームに入るよう条件を出され合流。チームで唯一（？）ダンス経験がないものの、昭和アイドルソング好きでダンス練習では誰よりも真剣に、かつ不器用にステップを踏む。
SNSでは、「アクションめっちゃかっこいいのにダンス頑張ってるとこほんと愛おしい」「熊城あまりにも萌えキャラ過ぎない？」、「銃撃戦はかっこいいし、踊れて嬉しそうにしてるのかわいいし、熊城いろんな表情があって好きすぎる」と、そのギャップに惹かれる声が寄せられている。
◆桐生（中本悠太）
過去にある傷を負い群れるのを嫌うクールな殺し屋。一匹狼なキャラクターだが、母親想いという優しい一面も。彼らとのダンス練習を通して、仲間とも次第になじみ、無機質な瞳が熱を帯びていく様子は胸熱だ。
「桐生はオラついてるけど、全然憎めないキャラで最高」「中学生の反抗期感ありすぎて萌える」「クールだけど優しさが垣間見える」と、クールな中にも多くの魅力をはらんだそのキャラクター性に注目が集まっている。
◆シン（青柳翔）
頭に血が上りやすい性格だが人情深い殺し屋。ダンス練習でも当初から真面目に習おうとする姿を見せたり、ダイヤやシンよりも年上だが、ダンス大会では、衣装の入ったスーツケースをいつも自ら運んだりするなど、どこか愛らしさを放つ。特に桐生とはちょっかいを出し合うほど仲良し。
「シン役の青柳さんがなんかずーっとかわいいんだけど、わたしだけ？ｗ」「ギャップの塊すぎて辛い、シンがあまりにも可愛すぎる」「見れば見るほどシンの良さが最高だし私の心を掴んでくる」と、見るほどに魅力に引き込まれるという声も多い。
◆村雨（小沢仁志）
熊城とは兄弟分のような仲だが、すっかり落ちぶれてしまった元武闘派。熊城の誘いで遅れて「スペシャルズ」の仲間入りを果たす。メンバー最年長でダンスにも苦戦するが、その楽しさを誰よりも早く見出し、ダンスに没頭していく姿が観るものを惹きつける。どこかチームのマスコット的な一面も。
「村雨のアニキが大好きすぎて…もう一回観にいく」「アニキ可愛い 一生懸命でえらすぎる」「村雨のアニキの生き様、何度観てもカッコいいし泣けます」と、SNSでも大きな反響を呼んでいる。映画を観た後は「アニキ！」と呼びたくなるかも。
◆明香（羽楽［うらら］）
ダイヤを慕う児童養護施設のダンス少女で5人の“先生”。プロのダンサーを夢見てダンス練習に励んでいたが、ダンス教室から追い出された熊城たちと出会い、ダンスの先生を買って出る。強面な彼らにも物怖じせず、時に厳しく叱りつける明香は「スペシャルズ」にとって頼りになる先生であり、チームのかけがえのない存在。殺し屋たちを引き連れて歩く姿もかっこいい。
SNS上には「明香がとにかくいい！やる気のない大人にダンスで喝入れるところ泣いたわ」「明香ちゃん含めたスペシャルズに、号泣です」「観れば観るほどスペシャルズの５人と明香が恋しくなる」の声が。明香と「スペシャルズ」たちがダンスを通して絆をはぐくんでいく姿に注目だ。
個性豊かな「スペシャルズ」の面々は、物語が進むほどにそれぞれの個性が際立ち、見るたびにその魅力に引き込まれていく。ダンスを通して変化していく彼らの姿や関係性の行方にも、ぜひ注目したい。
映画『スペシャルズ』は公開中。
◆熊城（椎名桔平）
殺し屋たちを引き合わせた張本人で風間組のナンバー2。当初はやらない予定だったが、ダイヤからチームに入るよう条件を出され合流。チームで唯一（？）ダンス経験がないものの、昭和アイドルソング好きでダンス練習では誰よりも真剣に、かつ不器用にステップを踏む。
SNSでは、「アクションめっちゃかっこいいのにダンス頑張ってるとこほんと愛おしい」「熊城あまりにも萌えキャラ過ぎない？」、「銃撃戦はかっこいいし、踊れて嬉しそうにしてるのかわいいし、熊城いろんな表情があって好きすぎる」と、そのギャップに惹かれる声が寄せられている。
◆桐生（中本悠太）
過去にある傷を負い群れるのを嫌うクールな殺し屋。一匹狼なキャラクターだが、母親想いという優しい一面も。彼らとのダンス練習を通して、仲間とも次第になじみ、無機質な瞳が熱を帯びていく様子は胸熱だ。
「桐生はオラついてるけど、全然憎めないキャラで最高」「中学生の反抗期感ありすぎて萌える」「クールだけど優しさが垣間見える」と、クールな中にも多くの魅力をはらんだそのキャラクター性に注目が集まっている。
◆シン（青柳翔）
頭に血が上りやすい性格だが人情深い殺し屋。ダンス練習でも当初から真面目に習おうとする姿を見せたり、ダイヤやシンよりも年上だが、ダンス大会では、衣装の入ったスーツケースをいつも自ら運んだりするなど、どこか愛らしさを放つ。特に桐生とはちょっかいを出し合うほど仲良し。
「シン役の青柳さんがなんかずーっとかわいいんだけど、わたしだけ？ｗ」「ギャップの塊すぎて辛い、シンがあまりにも可愛すぎる」「見れば見るほどシンの良さが最高だし私の心を掴んでくる」と、見るほどに魅力に引き込まれるという声も多い。
◆村雨（小沢仁志）
熊城とは兄弟分のような仲だが、すっかり落ちぶれてしまった元武闘派。熊城の誘いで遅れて「スペシャルズ」の仲間入りを果たす。メンバー最年長でダンスにも苦戦するが、その楽しさを誰よりも早く見出し、ダンスに没頭していく姿が観るものを惹きつける。どこかチームのマスコット的な一面も。
「村雨のアニキが大好きすぎて…もう一回観にいく」「アニキ可愛い 一生懸命でえらすぎる」「村雨のアニキの生き様、何度観てもカッコいいし泣けます」と、SNSでも大きな反響を呼んでいる。映画を観た後は「アニキ！」と呼びたくなるかも。
◆明香（羽楽［うらら］）
ダイヤを慕う児童養護施設のダンス少女で5人の“先生”。プロのダンサーを夢見てダンス練習に励んでいたが、ダンス教室から追い出された熊城たちと出会い、ダンスの先生を買って出る。強面な彼らにも物怖じせず、時に厳しく叱りつける明香は「スペシャルズ」にとって頼りになる先生であり、チームのかけがえのない存在。殺し屋たちを引き連れて歩く姿もかっこいい。
SNS上には「明香がとにかくいい！やる気のない大人にダンスで喝入れるところ泣いたわ」「明香ちゃん含めたスペシャルズに、号泣です」「観れば観るほどスペシャルズの５人と明香が恋しくなる」の声が。明香と「スペシャルズ」たちがダンスを通して絆をはぐくんでいく姿に注目だ。
個性豊かな「スペシャルズ」の面々は、物語が進むほどにそれぞれの個性が際立ち、見るたびにその魅力に引き込まれていく。ダンスを通して変化していく彼らの姿や関係性の行方にも、ぜひ注目したい。
映画『スペシャルズ』は公開中。