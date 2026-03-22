橋本環奈「小学生から知り合い」の美人女優の素顔をぶっちゃけ「この業界には珍しくあまりに裏表がない」
【モデルプレス＝2026/03/22】女優の橋本環奈が、21日放送のカンテレ・フジテレビ系『土曜はナニする！？』（毎週土曜朝8時30分〜）に出演。11歳で出会った人気女優の素顔を明かした。
【写真】「変わり者」橋本環奈が素顔明かした27歳美人女優
この日は、橋本と女優の平祐奈が、静岡・熱海の市街散策する企画を実施した。番組は2人について「小学5年生からの16年来の親友」「出会いは11歳」と紹介。そして、訪問したスイーツ店で橋本は「なんだかんだ、小学生から知り合いだからね、うちら」と話し、平は「是枝（裕和）監督の映画で」と映画「奇跡」（2011）が2人の出会いだったと振り返った。
16年来の親友である平について橋本は「祐奈はまじで変わらない。ずっと明るい」と熱弁。すると平は「環奈ちゃんこそね」と仲睦まじく戯れあう姿を見せた。また、橋本は平について「この業界には珍しくあまりに裏表がない。変わり者だよね」と明言し、平は「すごく汗かいてきた」とリアクション。2人は終始楽しそうな様子だった。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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【写真】「変わり者」橋本環奈が素顔明かした27歳美人女優
◆16年来の親友の橋本環奈＆平祐奈が出会いを回想
この日は、橋本と女優の平祐奈が、静岡・熱海の市街散策する企画を実施した。番組は2人について「小学5年生からの16年来の親友」「出会いは11歳」と紹介。そして、訪問したスイーツ店で橋本は「なんだかんだ、小学生から知り合いだからね、うちら」と話し、平は「是枝（裕和）監督の映画で」と映画「奇跡」（2011）が2人の出会いだったと振り返った。
◆橋本環奈、平祐奈は「この業界には珍しくあまりに裏表がない」
16年来の親友である平について橋本は「祐奈はまじで変わらない。ずっと明るい」と熱弁。すると平は「環奈ちゃんこそね」と仲睦まじく戯れあう姿を見せた。また、橋本は平について「この業界には珍しくあまりに裏表がない。変わり者だよね」と明言し、平は「すごく汗かいてきた」とリアクション。2人は終始楽しそうな様子だった。（modelpress編集部）
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