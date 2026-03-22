三笘薫がリバプール戦で途中出場

イングランド・プレミアリーグのブライトンは現地時間3月21日、リーグ第31節でリバプールと対戦し、2-1で勝利した。

この試合で日本代表MF三笘薫が途中出場から見せたキレキレドリブルが「心奪われました」「DFとしてはたまったもんじゃない」など注目を集めている。

三笘は2-1で迎えた後半31分から途中出場を果たすと、すぐさま相手ゴールに迫った。ファーストプレーでボールを受けてから、左サイドで1人かわしてペナルティエリア深くまで持ち運び、MFMFジャック・ヒンシェルウッドに決定的なパスを送ったが、シュートはジャストミートしなかった。その後もドリブルを仕掛けるなど積極的なプレーを披露。日本代表の森保一監督が視察に訪れた一戦で回復ぶりをアピールした。

三笘の圧巻ドリブルには「心奪われました」「復帰戦からキレッキレ」「DFとしてはたまったもんじゃない」「決めてほしかった」「1人スピード感が違ってた」「帰ってきた！！！！」「など多くのコメントが寄せられ、日本のエース復活に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）